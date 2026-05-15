النائب محمد أبو العينين يدعو إلى ثورة في العقول والابتكار لمواكبة التكنولوجيا الحديثة

أكد النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول البحر المتوسط، أن الدولة المصرية تخوض اليوم معركة جديدة عنوانها الإبداع والتكنولوجيا وبناء الإنسان القادر على المنافسة، مشددا على أن العامل المصري المبدع والمبتكر أصبح رأس المال الحقيقي لأي اقتصاد يسعى للتقدم وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال أبو العينين، إن الأمم لم تعد تُقاس بما تملكه من موارد فقط، وإنما بما تنتجه من أفكار وابتكارات وقدرتها على تحويل المعرفة إلى قوة اقتصادية وصناعية، مؤكدا أن مصر تمتلك من الطاقات البشرية والشبابية ما يؤهلها لبناء مستقبل قوي وحديث قائم على العلم والتكنولوجيا.

وأشاد أبو العينين بالدور الذي يقوم به الاتحاد المحلي لعمال الجيزة في دعم العمال وقضاياهم، مثمنا جهود محمد كامل، رئيس الاتحاد، واصفا إياه بأنه “شعلة نشاط تعمل بوعي وإخلاص”، مؤكدا أن الحفل يجمع بناة مصر الحديثة وسواعدها الحقيقية.

وأضاف أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت خلال سنوات قليلة تنفيذ مشروعات قومية عملاقة أصبحت شاهدا على قدرة المصريين على الإنجاز، مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات الكبرى تمثل نموذجا لقدرة العامل المصري على البناء والإبداع في وقت قياسي.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مفهوم الإنتاج التقليدي إلى مفهوم “القيمة المضافة” القائمة على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، موضحا أن المستثمر في العالم بات يبحث عن العامل القادر على الإبداع والتطوير واستخدام النظم التكنولوجية الحديثة، وليس فقط العامل التقليدي.

وشدد على ضرورة تسلح العمال بالعلم وعلوم المستقبل والتدريب المستمر، مؤكدا أن مصر تحتاج إلى ثورة حقيقية في العقول والإبداع والابتكار، وأن العامل المصري مطالب بتطوير أدواته ومهاراته لمواكبة السباق العالمي في التكنولوجيا الحديثة والصناعات المتطورة.

وأكد أبو العينين أن العمالة المصرية بما تمتلكه من مهارة وخبرة وقدرة على التطور تمثل عنصر جذب حقيقيا للاستثمار، لافتا إلى أن الاقتصاد الحديث يعتمد على الكفاءات البشرية المؤهلة والعمالة المدربة القادرة على تحقيق معدلات إنتاجية عالية وفق المعايير العالمية.

وأوضح أن الأمن والاستقرار يمثلان الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية، موجها التحية إلى القوات المسلحة والشرطة المصرية على دورهما في حماية الوطن والحفاظ على مقدراته، مؤكدا أن الأمن المصري خط أحمر وأن الدولة المصرية تواصل دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على استقرار المنطقة.

وأكد أن مصر دولة شابة تمتلك قدرات هائلة على الإنتاج والإنجاز، وأن مستقبلها سيُبنى بسواعد شبابها وعمالها المبدعين، داعيا إلى إعداد جيل واع يمتلك الطموح والمعرفة وأدوات التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز مكانة مصر الاقتصادية ويقودها نحو مصاف الدول الكبرى.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمها الاتحاد المحلي لعمال الجيزة، أمس الخميس، بمناسبة عيد العمال على مسرح سيد درويش، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وممثلين عن وزارة العمل والأزهر والكنيسة، وعدد من القيادات العمالية والشخصيات العامة.