رسميا.. سيراميكا كليوباترا يشارك في الكونفدرالية.. وأضا يهنئ النائب أبو العينين

هنأ الإعلامي محمد طارق أضا النائب محمد أبو العينين، بعد تأهل نادي سيراميكا كليوباترا إلى بطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه.



وقال محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "نهنئ نادي سيراميكا كليوباترا والنائب محمد أبو العينين على تأهل الفريق إلى بطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي".



وأضاف: "تأهل سيراميكا كليوباترا رسميًا إلى الكونفدرالية بعد احتلاله المركز الرابع في جدول الدوري، إلى جانب خسارة زد أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر".



وأتم: "قدم فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه علي ماهر موسمًا رائعًا للغاية، وسيكون منافسًا قويًا في بطولة الكونفدرالية خلال الموسم المقبل".