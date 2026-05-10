سيراميكا كليوباترا يعلن غزو أفريقيا برسالة نارية: الكونفدرالية تنتظر الفرسان

احتفلت الصفحة الرسمية لنادي سيراميكا كليوباترا على فيسبوك بتأهل الفريق إلى بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم المقبل، لأول مرة في تاريخه، برسالة حماسية أشعلت تفاعل الجماهير.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي صورة للاعبيه وعلقت عليها: “سيراميكا كليوباترا يغزو أفريقيا..الكونفدرالية تنتظر الفرسان.. اضبط ساعتك من الآن”.

سيراميكا كليوباترا

وجاء احتفال سيراميكا بعد ضمان مشاركته في البطولة القارية عقب حسم المركز الرابع في جدول الدوري، مستفيدًا من تتويج بيراميدز بلقب كأس مصر، ليكتب الفريق فصلًا جديدًا في تاريخه بالمشاركة الأفريقية الأولى.