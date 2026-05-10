جولة الحسم.. استعدادات مكثفة لـ سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الزمالك بالدوري

يواصل سيراميكا كليوباترا استعداداته المكثفة، لمواجهة الزمالك المرتقبة، ضمن منافسات الجولة الحاسمة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفهما في جدول الترتيب.

وخاض لاعبو سيراميكا كليوباترا ، تدريبات قوية تحت قيادة الجهاز الفني، الذي ركز على الجوانب الفنية والتكتيكية، بجانب رفع معدلات اللياقة البدنية وتجهيز جميع العناصر الأساسية قبل المواجهة المنتظرة. كما شهد المران حالة من التركيز والحماس بين اللاعبين، في ظل أهمية اللقاء وصعوبته أمام أحد أبرز فرق الدوري.





تعليمات علي ماهر

وحرص الجهاز الفني على دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف الزمالك، من أجل وضع الخطة المناسبة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة، خاصة أن المباراة تمثل أهمية كبيرة في مشوار الفريق خلال الموسم الحالي.