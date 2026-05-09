شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب الزمالك حكاماً أجانب لمباراة سيراميكا

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن نادي الزمالك أرسل طلبًا رسميًا إلى رابطة الأندية من أجل تعيين حكام أجانب لمباراته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا.

وأوضح شوبير خلال برنامج الناظر" أن المعلومة المتوفرة لديه تشير إلى أن الزمالك حتى الآن لم يقم بسداد الرسوم الخاصة بطلب الحكام الأجانب، رغم أن أمامه مهلة حتى يوم 10 لسدادها بشكل رسمي.

وأضاف أن هناك انقسامًا داخل النادي، حيث يوجد تيار قوي داخل الزمالك يفضل خوض المباراة بطاقم تحكيم مصري بدلًا من استقدام حكام أجانب، في ظل اختلاف وجهات النظر حول القرار النهائي.

وأشار إلى أن الملف ما زال قيد الدراسة داخل النادي، على أن يتم حسم الموقف خلال الأيام القليلة المقبلة قبل انتهاء المهلة المحددة.