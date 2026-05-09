سيف زاهر: أحمد شوبير ناظر الإعلام الرياضي ومدحت شلبي في حتة تانية

أكد الإعلامي سيف زاهر أن أحمد شوبير يُعد من أبرز الأسماء في الإعلام الرياضي، واصفًا إياه بأنه “ناظر الإعلام الرياضي”، مشيدًا كذلك بالإعلامي مدحت شلبي.

وقال سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية: "أحمد شوبير هو ناظر الإعلام الرياضي، وهو وكابتن مدحت شلبي في حتة تانية، وأفضل سنين حياتي إني اشتغلت معاهم هما الاتنين".

ومفيش مرة اختلفت مع الكابتن شوبير على مدار 4 سنين".



من هو سيف زاهر

سيف زاهر هو إعلامي رياضي أهلاوي بارز، وعضو سابق في مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. يشغل حاليًا منصب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ. يعد سيف زاهر من الشخصيات الإعلامية المعروفة في مصر، حيث يقدم برنامجًا رياضيًا على قناة أون تايم سبورتس، ويُعرف بآرائه الجريئة والمباشرة في تحليل الأحداث الرياضية.

