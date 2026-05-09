سيف زاهر: أنا أهلاوي أبًا عن جد ولم أندم على إعلان انتمائي

أكد الإعلامي سيف زاهر أنه لا يرى أي مشكلة في إعلان انتمائه لنادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه فخور بانتمائه العائلي للنادي، وأن ذلك لم يؤثر على عمله الإعلامي.

وقال سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية: "أنا أهلاوي أبًا عن جد، ومكنتش ندمان من إعلان إني أهلاوي، أهم حاجة على الشاشة محدش يعرف، وأنا من أكتر الإعلاميين اللي بتشيد بكل الأندية".

وأضاف: "أنا أعلنت إني أهلاوي من بدري لأن عائلتي أهلاوية ودي معروفة للجميع، وشايف إن الموضوع مش عامل أزمة في حياتي إن انتمائي يكون معروف للجميع، ودي مدرستي من زمان".

وتابع: "بحاول بقدر المستطاع أكون دايمًا على مسافة واحدة بين الجميع، ولكن مفيش إعلامي شغال بالميزان، وكل واحد بيحاول يكون عادل، أوقات ناس بتاخد حقها أكتر من حد، لكن بحاول أكون صاحب مدرسة إن كله ياخد حقه".