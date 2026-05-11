سيراميكا كليوباترا: سنشارك في الكونفدرالية وفقا للائحة وترتيب الدوري

أكد أحمد جلال، رئيس المنظومة الإعلامية في نادي سيراميكا كليوباترا، أن الفريق هو الأحق بالمشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية وفقًا للوائح المعمول بها حاليًا.

وقال جلال، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة والمذاع على قناة CBC: "سيراميكا كليوباترا هو من سيشارك في الكونفدرالية وفقًا للائحة".

وأضاف: "اللائحة الخاصة بالكاف التي يتحدث عنها البعض، هي لائحة خاصة بلجنة الأندية، وهذه اللجنة لم تجتمع منذ فترة طويلة، وأعضاؤها رؤساء الأندية الإفريقية ومن بينهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي".

وتابع: "زد لعب نهائي كأس مصر في الموسم قبل الماضي وخسر، ولم يشارك وقتها في بطولة الكونفدرالية".

وواصلا: "هناك اتفاق بين رابطة الأندية المصرية المحترفة والاتحاد المصري لكرة القدم على أن الأولوية في المشاركة بالكونفدرالية تكون وفق ترتيب الدوري المصري".

واختتم: "هذا الأمر تم التأكيد عليه رسميًا من خلال تصريحات أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، الذي أعلن أن صاحب المركز الرابع في الدوري هو من سيشارك في الكونفدرالية".