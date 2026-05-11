سيراميكا كليوباترا يحتفل بإنجاز التأهل الأفريقي

أكد محمد عبد الكريم، المدرب العام لفريق سيراميكا كليوباترا، أن نجاح الفريق في حجز مقعد ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم المقبل يمثل إنجازًا كبيرًا للجهاز الفني بقيادة علي ماهر، خاصة في ظل المنافسة القوية التي شهدها الموسم الحالي من الدوري المصري.

وأوضح عبد الكريم أن الجهاز الفني نجح خلال الفترة الماضية في بناء شخصية قوية للفريق، إلى جانب ترسيخ عقلية الانتصارات بين اللاعبين، وهو ما انعكس بشكل واضح على نتائج الفريق وأدائه طوال الموسم.

وأضاف أن لاعبي سيراميكا أصبحوا مطالبين بمسؤولية أكبر في المرحلة المقبلة، خصوصًا بعد الظهور المميز الذي قدمه الفريق محليًا، والطموحات الكبيرة المنتظرة خلال المشاركة القارية المقبلة.

وأشار المدرب العام إلى أن النادي لعب دورًا مهمًا في تطوير العديد من اللاعبين خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي ساهم في انضمام عدد منهم إلى صفوف منتخب مصر لكرة القدم، مؤكدًا أن ذلك يعكس حجم العمل الفني والإداري داخل النادي، ورغبة الجميع في تقديم عناصر قادرة على المنافسة وتمثيل الكرة المصرية بصورة قوية.

وفيما يتعلق بالمواجهة المرتقبة أمام الزمالك، شدد عبد الكريم على أن الفريق لا يهتم بالأحاديث أو التكهنات التي تدور حول اللقاء، مؤكدًا أن المباراة ستقام بشكل طبيعي، وأن سيراميكا سيدخل المواجهة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تليق بما يقدمه الفريق هذا الموسم.

دعم الزمالك في النهائي الأفريقي

واختتم محمد عبد الكريم تصريحاته بتوجيه رسالة دعم ومساندة إلى نادي الزمالك قبل مباراة العودة أمام اتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، متمنيًا للفريق الأبيض التوفيق وحصد اللقب القاري لإسعاد جماهير الكرة المصرية.