تفاوض سيراميكا كيلوباترا مع الأهلي لهذا السبب ..أحمد حسن يكشف

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تفاوض سيراميكا كيلوباترا مع الاهلي بشأن الاعب محمد شكري و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :مصدر:سيراميكا كليوباترا قرر التفاوض مع الأهلي للحصول على خدمات محمد شكري نهاية الموسم.

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة بيراميدز في اطار منافسات الجوله الثالثة من مجموعة التتويج بالدوري المصري.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز يوم 27 أبريل الجاري في تمام الساعة الثامنه مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري الممتاز.

وتذاع المباراة عبر قناة اون سبورت.