موعد مباراة الأهلي السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا 2026

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026؛ بعد فوزه على نظيره فيسيل كوبي الياباني، مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الدور نصف النهائي.

أقيمت المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في المملكة العربية السعودية، حيث نجح الأهلي في حسم المواجهة لصالحه بنتيجة هدفين مقابل هدف؛ ليواصل مشواره القاري بنجاح.

وبهذا الانتصار، تأهل الأهلي السعودي إلى المباراة النهائية “للمرة الثانية على التوالي”، و"الرابعة" في تاريخه بالبطولة الآسيوية، معززًا طموحاته في الحفاظ على اللقب.

وكان الأهلي قد تُوج بلقب دوري أبطال آسيا في النسخة الماضية 2025، للمرة الأولى في تاريخه، ليواصل كتابة التاريخ في المسابقة القارية.

وينتظر الفريق الفائز من مواجهة نصف النهائي الآخر التي تجمع بين الأهلي الإماراتي وماتشيدا زيلفيا الياباني، لتحديد طرف المباراة النهائية.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026، حيث تنطلق في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:15 مساءً بتوقيت السعودية.