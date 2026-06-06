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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فيراري يفرض نفسه في التجارب الحرة ويشعل المنافسة قبل تأهيلات موناكو

فيراري
فيراري
كريم عاطف

بعث فريق فيراري برسالة قوية إلى منافسيه قبل التجارب التأهيلية لسباق جائزة موناكو الكبرى، بعدما تصدر سائقاه شارل لوكلير ولويس هاميلتون حصتي التجارب الحرة اللتين أقيمتا الجمعة على حلبة شوارع الإمارة.

وواصل لوكلير ابن موناكو، تألقه أمام جماهيره المحلية بتسجيل أسرع زمن في الحصة الأولى، بينما انتزع هاميلتون الصدارة في الحصة الثانية، ليؤكد الفريق الإيطالي جاهزيته للمنافسة على الفوز في السباق المقرر غدا الأحد.

وسجل هاميلتون أفضل زمن في اليوم بلغ دقيقة واحدة و13.026 ثانية، متقدم بفارق 0.111 ثانية على زميله لوكلير، الذي كان الأسرع في الحصة الأولى بزمن دقيقة واحدة و13.978 ثانية.

من جانبه، احتل ماكس فرستابن سائق ريد بول المركز الثالث في كلتا الحصتين، ليظل ضمن دائرة المنافسة، بينما تعرض زميله إسحاق حجار لحادث اصطدام بسياج الأمان خلال الحصة الأولى، لكنه خرج دون إصابات.

وتشير نتائج التجارب إلى أن طبيعة حلبة موناكو، التي تعتمد على المنعطفات الضيقة وتقل فيها المسارات المستقيمة، قد حدت من أفضلية الفرق التي تعتمد على قوة المحرك، وهو ما منح فيراري فرصة أكبر لإظهار قدراته في المنعطفات البطيئة.

في المقابل، تبادل ثنائي مرسيدس كيمي أنتونيلي وجورج راسل المركزين الرابع والخامس، فيما عاش فريق مكلارين يوم صعب بعدما واجه لاندو نوريس مشكلة فنية في وحدة الطاقة أجبرته على إنهاء الحصة الثانية مبكرا.

ومع تقارب الأزمنة بين السائقين، تبدو التجارب التأهيلية المقررة السبت مفتوحة على جميع الاحتمالات، وسط توقعات بمنافسة محتدمة على المراكز الأولى في واحد من أشهر سباقات بطولة العالم للفورمولا 1.

فريق فيراري فيراري جائزة موناكو الكبرى شارل لوكلير لويس هاميلتون موناكو هاميلتون

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