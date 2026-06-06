قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صراع مشتعل بين الأهلي وبيراميدز على مهاجم مغربي شهير
وليد معاذ: تذاكر ودية مصر والبرازيل نفدت والجالية المصرية ستحضر بقوة
نهلة سلامة: طلبت من نجم شهير الزواج ورفض وقال لى: إنتِ قد بنتي
الخارجية الأمريكية توافق على صفقة لبيع معدات عسكرية للكويت
لاعب بالأهلي ينتقل إلى راسينج سانتندير الإسباني على سبيل الإعارة
قراصنة إيرانيين يخترقون منظومة نقل لوس أنجلوس وهجمات إسرائيلية
42 مليار دولار مستهدفة | الحكومة تراهن على تحويلات المصريين بالخارج لتعزيز الاقتصاد حتى 2030
فورد تقدم برونكو الرياضية الجديدة.. ماذا عن السعر؟
أمير هشام: الاتحاد السكندري يتفق مع العاصي وإدوارد على إدارة الكرة
تفاصيل جديدة عن عملية إغتيال حسن نصر الله أمين عام حزب الله
جبر الخواطر.. محمد صلاح يرسم البسمة على وجه طفل فلسطيني مصاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قراصنة إيرانيين يخترقون منظومة نقل لوس أنجلوس وهجمات إسرائيلية

قراصنة
قراصنة
احمد الشريف

أفادت تقارير استخباراتية ونقاشات أمنية موسعة نشرتها شبكة "NBC News" الأمريكية اليوم، بتحديد الهوية الرقمية للمجموعات التخريبية المسؤولة عن الهجوم السيبراني الواسع الذي ضرب منظومة النقل والمواصلات العامة في مدينة "لوس أنجلوس".

وأكدت التحليلات الجنائية الرقمية الصادرة لعام 2026، أن قراصنة مدعومين من إيران يقفون بشكل مباشر وراء هذا الاختراق العتادي الحرج، بالتوازي مع شن هجمات متزامنة استهدفت خوادم حيوية داخل إسرائيل لتعطيل البنية التحتية المعلوماتية.

تفكيك شفرات الاختراق العتادي لشبكات القطارات والمواصلات

تستهدف الهجمات الموجهة شل القدرات التشغيلية لشبكات النقل السلكية واللاسلكية الحيوية من خلال حقن برمجيات خبيثة متطورة؛ ووفقاً للبيانات الفنية المسربة لعام 2026.

نجح الهاكرز في اختراق بروتوكولات التحكم اللحظي وحسابات الموظفين، مما أدى إلى ارتباك برمي واسع داخل أنظمة تذاكر الركاب وجداول تشغيل القطارات الحيوية بمدينة لوس أنجلوس، بالتكامل مع محاولات مستمرة للوصول إلى البيانات الشخصية لآلاف المستخدمين.

امتداد الهجمات لتدمير خوادم البنية التحتية الإسرائيلية

تمنح المعطيات الرقمية المكتشفة من قِبل مهندسي الحماية والأمن السيبراني دليلاً قاطعاً على اتساع رقعة الاستهداف الإيراني جغرافياً.

وحرص المهاجمون على توجيه ضربات سيبرانية مكثفة ومتزامنة لعدد من الأهداف والمنشآت الخدمية الإسرائيلية، حيث تركزت المحاولات على تعطيل خوادم الطاقة وإدارة المياه عبر استغلال ثغرات أمنية حرجة في الواجهات البرمجية، مما تسبب في إعلان حالة الاستنفار التقني القصوى لصد تدفق البيانات الخبيثة بنسبة 100%.

تداعيات تقنية واسعة ترصدها غرف عمليات الحماية بمصر

تفتح هذه الموجة غير المسبوقة من الحروب السيبرانية المفتوحة آفاقاً أمنية وتحذيرية هامة تترقبها غرف عمليات الحماية الرقمية في مصر والعالم العربي.

ويرى خبراء التكنولوجيا لعام 2026 أن استهداف قطاعات النقل والبنية التحتية يبرهن على تحول خطير في أساليب قراصنة الأنظمة، مما يفرض على كافة المؤسسات المحلية مراجعة جدران الحماية للشبكات المغلقة، وتحديث برمجيات الخوادم بصفة دورية لمنع وقوع أي اختراقات مماثلة تلحق الضرر بالخدمات العامة للمواطنين.

يبرهن الاتهام الرسمي الموجه للمجموعات الإيرانية باختراق منظومة نقل لوس أنجلوس والمؤسسات الإسرائيلية على أن الفضاء الرقمي بات الساحة الفعلية والأخطر لحسم الصراعات الجيوسياسية لعام 2026.

ومع تصاعد وتيرة الضربات المتبادلة بين قلاع التكنولوجيا، ستبقى اليقظة البرمجية والهندسة الدفاعية الاستباقية هما خط الدفاع الحقيقي والوحيد لتأمين سلامة واستقرار المجتمعات الرقمية المعاصرة.

قراصنة قراصنة إيرانيين اختراق منظومة نقل استخباراتية هجوم السيبراني هاكرز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026 محافظة الجيزة

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 الترم الثاني .. الآن بالدرجات

امتحانات

مصدر بتعليم الجيزة: إعلان نتيجة صفوف النقل خلال ساعات وإتاحتها على موقع المديرية

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

موعد مرتبات شهر يونيو 2026

بعد قرار تبكيرها.. موعد مرتبات شهر يونيو 2026 وحقيقة صرفها بالزيادة

اكتشاف علمي جديد قادته جامعة المنصورة

لغز عمره 62 مليون عام .. مصر على خريطة العلم العالمي | اكتشاف جديد لجامعة المنصورة

عصام صاصا

وفاة نجل عصام صاصا قبل ولادته ويطلب من جمهوره الدعاء

امتحانات

رسميا إعلان نتيجة صفوف النقل إلكترونيا في الجيزة.. احصل عليها من هذا الرابط

ترشيحاتنا

طائرة مسيرة

حزب الله يتصدى لمسيرة إسرائيلية من نوع هرمس 450 بأجواء بلدة الشرقي

دفاعات جوية- أرشيفي

إيران .. تفعيل أنظمة الدفاعات الجوية في جزيرة خرج

جدل في بريطانيا بسبب دعوات لتتبع مواطنين خدموا بالجيش الإسرائيلي

جدل في بريطانيا بعد دعوات لتتبع مواطنين خدموا بالجيش الإسرائيلي

بالصور

لحماية أسرتك من التسمم الغذائي.. نصائح تمنع تلف الطعام في الصيف

نصائح لحفظ الطعام من التلف في الصيف.. خطوات بسيطة تحمي أسرتك من التسمم الغذائي
نصائح لحفظ الطعام من التلف في الصيف.. خطوات بسيطة تحمي أسرتك من التسمم الغذائي
نصائح لحفظ الطعام من التلف في الصيف.. خطوات بسيطة تحمي أسرتك من التسمم الغذائي

في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.. هاندا أرتشيل تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

طريقة عمل الفروت سلاد بالكاسترد.. حلوى صيفية منعشة

طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد
طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد
طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد

بنسبة 60%.. مرض خطير يصيب النساء بسبب تأخير الإنجاب

تأخير الإنجاب وعلاقته بسرطان الثدي
تأخير الإنجاب وعلاقته بسرطان الثدي
تأخير الإنجاب وعلاقته بسرطان الثدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد