القبض على شخص اقتحم مخزنا وتعدى على العاملين به في شمال سيناء

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد لودر لقيامه بمحاولة الاستيلاء على مواد بناء من داخل المخزن ملكه وإتلاف محتويات المخزن باللودر بمنطقة العريش في شمال سيناء.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 / الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث العريش من القائم على النشر (صاحب مخزن مواد بناء - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش) ، بتضرره من (أحد الأشخاص) لقيامه بالتعدى بالسب والضرب على العاملين بالمخزن الخاص به الكائن بدائرة القسم لرفضهم إعطائه مواد بناء وإتلاف المخرن بواسطة لودر لخلافات مالية بينهما حول تجارة مواد البناء .

أمكن ضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العريش) ، وتم بإرشاده ضبط اللودر المستخدم فى التعدى ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

تم التحفظ على اللودر واتخاذ الإجراءات القانونية .