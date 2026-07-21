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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عايزه يشتريله علبة سجاير.. القبض على عامل تعدى على طالب بسلاح أبيض بالمرج

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزةالأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على نجلها بالضرب وإحداث إصابته بمنطقة المرج بالقاهرة.
 


 

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشاكية (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 3 الجارى طلب أحد الأشخاص من نجلها (طالب "مصاب بجرح قطعى بالرأس") شراء علبة سجائر وحال رفضه نشبت بينهما مشاجرة قام خلالها بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته .


 

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة القسم)، وضبط بإرشاده (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى"كتر")، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 



 

الأجهزةالأمنية التواصل الإجتماعى المرج

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