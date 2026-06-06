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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بلومبرج تكشف ميزات نظامي iOS 20 وSiri المحدثة بالذكاء الاصطناعي

iOS 20
iOS 20
احمد الشريف

استبقت شبكة "بلومبرج" الاقتصادية العالمية الإعلان الرسمي لشركة أبل عبر نشر تقرير تقني موسع يكشف تفاصيل الحزمة البرمجية الثورية المخطط لطرحها بمؤتمر المطورين السنوي “WWDC 2026”.

 وأكد المحرر التقني البارز "مارك غورمان" أن التحديثات المرتقبة، وعلى رأسها نظام التشغيل "iOS 20" والجيل الجديد من المساعد الرقمي "Siri"، ستتمحور كلياً حول دمج نماذج حوسبة عصبية فائقة القدرة قادرة على التنبؤ بسلوكيات المستخدم وإدارة المهام المعقدة لحظياً لعام 2026.

معمارية ترقية المساعد الذكي سيري لفهم السياق البشري

تستهدف أبل من خلال التحديثات الجذرية لمساعدها الصوتي "Siri" إنهاء عصر الأوامر الصوتية التقليدية والجامدة نهائياً.

وتعتمد المعمارية المطورة على دمج نموذج لغوي كبير يعمل محلياً داخل الهاتف، مما يمنح "سيري" القدرة الفورية على فهم السياقات اللغوية المعقدة والمحادثات الطويلة، فضلاً عن إمكانية التحكم الكامل في برمجيات وتطبيقات الطرف الثالث نيابة عن المستخدم، وبدقة تنفيذ أمنية ومصداقية فنية تبلغ 100%.

واجهات تشغيل مرنة وميزات معالجة فائقة بنظام iOS 20

تمنح البرمجيات المحدثة لنظام "iOS 20" طفرة بصرية وعملية لهواتف الآيفون المتوافقة.

وحرص مهندسو أبل لعام 2026 على تهيئة واجهة المستخدم لتدعم ميزات التخصيص التلقائي المعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالتوازي مع طرح أدوات محدثة لتعديل وتحرير الصور ومقاطع الفيديو احترافياً بضغطة زر، وخفض معدلات الاستهلاك الكيميائي لخلايا البطارية بفضل الإدارة الذكية لطاقة معالجات "Apple Silicon".

قفزة برمجية مرتقبة ينتظرها ملايين المستخدمين في مصر

تفتح هذه الانفراجة البرمجية الواسعة آفاقاً تسويقية مذهلة تترقبها الأسواق المصرية والعربية بشغف كبير فور بدء المؤتمر العالمي.

ويرى رواد صناعة المحتوى ومطورو التطبيقات المحليون أن طرح نظام "iOS 20" وميزات "Apple Intelligence" المطورة سيسهم في تسريع وتيرة أعمالهم الرقمية، لاسيما مع توفير أبل لواجهات برمجية مفتوحة تتيح للمبرمجين دمج قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة داخل تطبيقاتهم الخدمية والبنكية بسلاسة تامة.

يبرهن الانفراد الصحفي لشبكة بلومبرج على أن مؤتمر "WWDC 2026" سيكون المنعطف التكنولوجي الأهم في مسيرة أبل لإثبات ريادتها البرمجية وسط السباق المحموم مع جوجل ومايكروسوفت؛ ومع ترقب انطلاق الفعاليات خلال الأيام القليلة القادمة.

يبقى التحدي الحقيقي أمام أبل هو مدى قدرتها على إقناع ملايين المستخدمين بقدرات الذكاء الاصطناعي المحلي كأداة يومية آمنة تحافظ على خصوصية البيانات الفردية.

iOS 20 أبل شركة أبل Siri نظام iOS 20

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