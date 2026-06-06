تعليق غير متوقع من عمرو أديب على مباراة مصر والبرازيل

علق الإعلامي عمرو أديب، على المبارة الودية لمنتخب مصر مع منتخب البرازيل، مشيرا إلى أنها مباراة مهمة في إطار استعدادات المنتخب الوطني لكأس العالم 2026.

واضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"هنكسبهم بكرا عادي منتخب البرازيل ودي فرقة عادي وهنلاعب البرازيل في ماتش قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026، والبرازيل فرقة تقيلة".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن :"بفكر أسافر أمريكا وأشوف ماتش بلجيكا مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.. ونعمل حاجة ونجيب النصر هدية لمصر".