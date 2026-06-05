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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فيديو صادم .. سيدة توجه أبناءها للدعاء على زوجها المتوفى أمام القبر

اولاد السيدة
اولاد السيدة
باسنتي ناجي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مثير لسيدة تدعو اولادها للدعاء علي زوجها بعد وفاته أمام قبره. 

فيديو متداول لسيدة تدعي علي زوجها المتوفي

وقالت السيدة لـ أولادها في الفيديو" ياولاد عرفتوا بابا فين عشان متسألونيش عليه، بابا في القبر، قريتوا الفاتحه، يلا ادعو عليه وقولوا " الله يجحمك يابابا".

وثارت موجة غضب كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر التعليقات، كما انتشر الفيديو  بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة، وتباينت ردود الفعل بين من رأى أن السيدة تعرضت لظروف دفعتها لهذا التصرف، وبين من انتقد إشراك الأطفال في خلافات أسرية، خاصة أمام المقابر، معتبرين أن المشهد لا يليق بحرمة الموت أو بالأثر النفسي على الأطفال. 

اولاد السيدة دعاء علي زوجها المتوفي السوشيال ميديا

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