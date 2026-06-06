نشرة المرأة والمنوعات | اضطراب فرط الحركة عند الفتيات غير ملحوظ.. مرض يصيب النساء بسبب تأخير الإنجاب

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

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