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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بقوة خارقة.. لوتس تكشف عن أليترا X الهجينة بمدى يتجاوز 1200 كم

لوتس أليترا X
لوتس أليترا X
كريم عاطف

أعلنت شركة لوتس عن تقديم نسخة جديدة من سيارتها أليترا تحت اسم أليترا X، لتدخل بها مرحلة جديدة في عالم السيارات الهجينة القابلة للشحن، مع التركيز على الجمع بين الأداء الرياضي القوي وقدرات القيادة طويلة المدى، إلى جانب حزمة متطورة من التقنيات وأنظمة الراحة الحديثة.

            

وجاءت السيارة بتصميم يحافظ على هوية لوتس الرياضية المعروفة، حيث تتميز بخطوط انسيابية تعزز الكفاءة الهوائية، مع واجهة هجومية ومصابيح متطورة تمنحها حضورا لافت على الطريق، فضلا عن عجلات رياضية كبيرة تعكس طابعها والأداء.

وتعتمد لوتس أليترا X على منظومة دفع هجينة متقدمة تضم محرك بنزين سعة 2.0 لتر مزودا بشاحني توربو، يعمل بالتعاون مع محركين كهربائيين، ما يوفر مزيجا من القوة العالية والكفاءة في استهلاك الطاقة.

كما زودت السيارة ببطارية بسعة 70 كيلوواط/ساعة، مدعومة بنظام كهربائي يعمل بجهد 900 فولت، لتصل القوة الإجمالية لمنظومة الدفع إلى 939 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 935 نيوتن متر.

وتمنح هذه المنظومة السيارة قدرة على قطع أكثر من 1200 كيلومتر قبل الحاجة لإعادة التزود بالطاقة أو الوقود، بينما يصل مدى القيادة الكهربائي الخالص إلى نحو 350 كيلومترا، ما يتيح استخدامها يوميا دون الاعتماد على محرك الاحتراق في كثير من الرحلات.

وفي مجال الشحن، تدعم أليترا X الشحن السريع بقدرة تصل إلى 350 كيلوواط، حيث يمكن رفع مستوى شحن البطارية من 20% إلى 80% خلال نحو 9 دقائق فقط، وفق الأرقام المعلنة.

أما على صعيد الأداء، فتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.3 ثانية، بينما تحتاج إلى 3.88 ثانية فقط للانطلاق من 80 إلى 160 كيلومتر في الساعة، ما يؤكد مكانتها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات عالية الأداء.

شركة لوتس أليترا X لوتس أليترا X لوتس السيارات الهجينة لوتس الرياضية

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بالصور

بقوة خارقة.. لوتس تكشف عن أليترا X الهجينة بمدى يتجاوز 1200 كم

لوتس أليترا X
لوتس أليترا X
لوتس أليترا X

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