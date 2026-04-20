تعرف علي الفرق المتأهله لنصف نهائي بطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية التي تقام في ضيافة النادي حتى يوم 24 أبريل الجاري، بعد الفوز على ليتو الكاميروني بنتيجة 3-0.

وأقيمت المباراة اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة مساء على صالة الأمير عبد الله الفيصل، ونجح الفريق في التأهل بفضل الإعداد المميز والضرب القوي.

تقدم الفريق على ليتو في الشوط الأول بنتيجة 25-17، وواصل الأهلي سيطرته في الشوط الثاني بنتيجة 25-14 بعد أداء قوي من اللاعبات على مستوى الضرب، وحسم «سيدات طائرة الأهلي» الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-16.

ومن المقرر أن يواجه «سيدات طائرة الأهلي» نظيره قرطاج التونسي غدًا في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية.

وفاز فريق قرطاج التونسي على كاليبي الغاني 3-0 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي للبطولة التي ينظمها الأهلي حتى 24 ‏أبريل الحالي‎.‎

أقيمت ‏المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ونجح الفريق التونسي في حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد المستوى المميز الذي قدمه على مدار المباراة.‏

تقدم قرطاج في الشوط الأول بنتيجة 25-14 وواصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-19، ونجح الفريق التونسي في حسم الشوط الثالث بنتيجة 25-16.

كما تأهل فريق الأنابيب الكيني للكرة الطائرة سيدات، إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة بعد الفوز على مديرية التحقيقات الجنائية الكيني بنتيجة 3-1، في ‏المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.‏

تفوق الأنابيب الكيني في الشوط الأول بنتيجة 25-17، وواصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-17، وحقق فريق مديرية ‏التحقيقات الجنائية الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-21، وحسم فريق الأنابيب المباراة والتأهل بنتيجة 25-16.‏