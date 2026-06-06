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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحذير للسائقين.. 6 أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة صيفا

أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة
أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة
كريم عاطف

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد المخاطر المرتبطة بترك بعض الأغراض داخل السيارات المغلقة، إذ يمكن أن تتحول المقصورة إلى بيئة شديدة السخونة قد تتسبب في تلف الممتلكات أو اندلاع حرائق وحوادث خطيرة.

وفي هذا الإطار، شددت الجهات المعنية بالسلامة المرورية على أهمية التأكد من خلو السيارة من المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار قبل مغادرتها، خاصة عند ركنها لفترات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة.

ويؤكد خبراء السلامة أن تفقد السيارة قبل مغادرتها والتأكد من عدم وجود أي مواد ‏حساسة للحرارة يعد من الإجراءات البسيطة التي تساهم في حماية المركبة ‏ومحتوياتها، وتقلل من احتمالات وقوع الحوادث خلال أشهر الصيف الحارة.‏

وتشمل أبرز المواد التي ينصح بعدم تركها داخل المركبة:

1- العبوات المضغوطة: مثل بخاخات التنظيف والعناية الشخصية ومبيدات الحشرات، حيث قد يؤدي ارتفاع الحرارة إلى زيادة الضغط داخلها وانفجارها.

2- أسطوانات الغاز: تعد من أخطر المواد التي يمكن تركها داخل السيارة، بسبب احتوائها على غازات قابلة للاشتعال بشكل كبير.

3- العطور: تحتوي غالبية العطور على نسب من الكحول، ما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بالحرارة، فضلا عن إمكانية تلف العبوات الزجاجية أو انفجارها.

4- الأجهزة الإلكترونية: مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، إذ تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على البطاريات والمكونات الداخلية، ما قد يؤدي إلى تلفها أو تعطلها.

5- الولاعات: يمكن أن تنفجر أو تتسرب منها المواد القابلة للاشتعال عند تعرضها لحرارة مرتفعة لفترات طويلة.

6- البطاريات وبنوك الطاقة: تتأثر بشكل مباشر بالحرارة الشديدة، وقد تتعرض للانتفاخ أو التلف، وفي بعض الحالات قد تتسبب في نشوب حريق.

ارتفاع درجات الحرارة فصل الصيف السيارات المغلقة اندلاع حرائق السلامة المرورية المواد القابلة للاشتعال

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