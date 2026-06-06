مديرية العمل ببني سويف تكثف حملات التفتيش على منشآت القطاع الخاص

نفذت مديرية العمل ببني سويف حملات تفتيش ميداني جديدة على عدد من منشآت القطاع الخاص، لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين طرفي الإنتاج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، واللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، بشأن تكثيف المتابعة الميدانية وضبط سوق العمل.

حيث قام محمود باسل مدير مديرية العمل ببني سويف، بالإشراف على الحملات التفتيشية التي استهدفت عددًا من المنشآت، وذلك للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 والقرارات المنظمة له، ومتابعة مدى توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للعاملين.

وأكد مدير العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لتعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة لسوق العمل، وحماية حقوق العمال، ونشر مفاهيم العمل اللائق داخل منشآت القطاع الخاص، بما يدعم استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار إلى استمرار الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة، مع عدم التهاون تجاه أي مخالفات تمس حقوق العمال، بالتوازي مع تقديم التوعية اللازمة لأصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.