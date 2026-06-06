تعليم بني سويف يحصد المركز الرابع في مسابقة معارض التربية الفنية

هنأ الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، التوجيه العام للتربية الفنية بعد حصول المديرية على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة معارض ختام نشاط التربية الفنية للعام الدراسي 2025/2026.

وأكد وكيل الوزارة أن هذا الإنجاز يعكس تميز منظومة التربية الفنية بالمحافظة، ويجسد جهود موجهي ومعلمي التربية الفنية في اكتشاف وتنمية مواهب الطلاب وصقل قدراتهم الإبداعية.



كما وجّه الشكر والتقدير لقيادات التعليم، وفي مقدمتهم الدكتور هاني رجائي مدير عام التعليم العام، والأستاذة إيمان أبو الحمد موجه عام التربية الفنية، وجميع أعضاء فريق العمل بالإدارات التعليمية المختلفة من الموجهين والمعلمين، تقديرًا لجهودهم المتميزة وإسهاماتهم الفاعلة التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز المشرف.

واختتم الفولي تهنئته متمنيًا استمرار التميز والتفوق، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم محافظة بني سويف على مستوى الجمهورية.