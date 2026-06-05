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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أوقاف بني سويف: افتتاح مسجد الرحمن بعزبة صالح رشوان بمركز ببا

اوقاف بني سويف
اوقاف بني سويف

اُفتتح اليوم مسجد الرحمن بعزبة صالح رشوان التابعة لمركز ببا، وذلك وسط أجواء إيمانية متميزة وبمشاركة واسعة من أهالي القرية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة بيوت الله  مبنى ومعنى، وتحت رعاية وتوجيهات  الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبمتابعة فضيلة الدكتور سعيد حامد وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف.

وشهد الافتتاح فضيلة الشيخ مصطفى رمضان مدير إدارة أوقاف ببا، والعميد أحمد علاء الدين رئيس مجلس ومدينة ببا، حيث أُقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، وسط سعادة بالغة من الأهالي بافتتاح المسجد واستقباله للمصلين.

وأكد الحضور أن وزارة الأوقاف تواصل جهودها في التوسع في افتتاح المساجد وإعمارها، بما يسهم في توفير المناخ الإيماني المناسب للمواطنين، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال ونشر صحيح الدين.

وفي ختام الافتتاح، أعرب أهالي عزبة صالح رشوان عن خالص شكرهم لوزارة الأوقاف وجميع الجهات المعنية على جهودها في خدمة بيوت الله وتهيئة المساجد لأداء الشعائر الدينية في أفضل صورة.

بني سويف ببا اوقاف

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