قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاستثمار : ثقة المستثمرين تتزايد.. ومصر تفتح آفاقًا جديدة للتوسع والتصدير
علامة الرضا والقبول.. خطيب المسجد الحرام: حجك مبرور إذا حدثت هذه الأمارة
النيران تلتهم كشك بقالة بطور سيناء.. والحماية المدنية تسيطر على الحريق
فتحي سند ينتقد إدارة الزمالك: تصريحات مفيش فلوس صادمة ولا تبشر بحلول
الطاقة الذرية: نتواصل بشكل منفصل مع الولايات المتحدة وإيران.. ونقترب من التوصل إلى حل
منتدى التعليم التقني.. عبد اللطيف: التعليم لم يعد مجرد أولوية وطنية..وهدفنا إتاحة فرصة كريمة لكل شاب للتعلم والعمل
وزير التخطيط: تنفيذ استراتيجيات متكاملة لدفع النمو الاقتصادي
لأول مرة منذ التسعينيات.. الذهب يتصدر الاحتياطيات العالمية متجاوزا السندات الأمريكية
أول تعليق من أذربيجان على تقارير نشر كوماندوز إسرائيلي على أراضيها
الأهلي فوق الجميع.. وائل جمعة يعلن فصلًا جديدًا في القلعة الحمراء
بسبب المياه.. إنهاء حياة شاب على يد أبناء عمومته بـ قليشان في البحيرة
الصحة: إجمالي عدد حالات الحجاج المحجوزة في السعودية حاليا 42 حالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم بني سويف يُنهي استعداداته لعقد امتحانات الدبلومات الفنية بإجمالي 31299 طالباً وطالبة داخل 98 لجنة

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أتمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة بني سويف، استعداداتها لعقد امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2025/2026 بمختلف نوعياتها (3 سنوات/5 سنوات/إعداد مهني/تعليم وتدريب مزدوج) والتي تنطلق غدا السبت 6 يونية وتستمر حتى الخميس 18 من نفس الشهر،حيث يبلغ إجمالي المتقدمين للامتحانات 31 ألف و299 طالباً وطالبة أمام 98 لجنة موزعين( 20557 طالبا وطالبة داخل 68 لجنة للقطاع الصناعي، 2677 طالباً وطالبة داخل 7 لجان للقطاع الزراعي، و7897 داخل 22 لجنة للقطاع التجاري، و148 طالباً وطالبة داخل لجنة واحدة للتعليم الفندقي)

جاء ذلك ضمن التقرير الذي أعدته المديرية،وأشار فيه وكيل الوزارة محمود الفولي، إلى متابعة الاستعدادات النهائية من خلال التواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية، بحضور محمد بدر وكيل المديرية وكامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني، ومديري مراحل التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري

حيث تم الانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات، بما في ذلك تجهيز مراكز توزيع الأسئلة، والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية لتأمين المراكز وخطوط نقل أوراق الأسئلة والإجابة، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، وضمان استقرار التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات، فضلا عن متابعة جاهزية الاستراحات المخصصة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، والبالغ عددها 18 استراحة على مستوى المحافظة، والتأكد من توافر جميع سبل الراحة بها، مع العمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المعلمين خلال فترة الامتحانات.

كما تم التأكيد على رؤساء لجان سير الامتحانات بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الإخلال بالنظام، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه جميع المخالفات، بما في ذلك حيازة الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية المساعدة على الغش، أو انتحال الشخصية، أو استخدام أي وسائل غش تقليدية أو حديثة، مع تطبيق القوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن بكل حسم.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي

صيانة كهرباء

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بقنا

هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أشهر كريم للجلد .. هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الفنانة رحمة احمد

قفل الباب علينا.. فنانة تكشف تعرضها للتـ.حرش من منتج شهير: استدرجني لمكتبه وخفت أصرخ

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الجمعة.. كم سعر عيار 21؟

ذهب

اشتري ذهب قبل ما يغلى.. ومفاجأة بـ عيار 21 اليوم الجمعة

منتخب مصر

التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام البرازيل في الودية المرتقبة

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

قنصوة يشهد انطلاق منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 وقيمة الزيادة

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 وقيمة الزيادة

جانب من الاجتماع

وزير العمل: حريصون على التطبيق العملي لمعايير العمل الدولية على أرض الواقع

بالصور

إزالة 17 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فستان كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

أرخص مقاتلة شبحية في العالم

أرخص مقاتلة شبحية في العالم.. هل تنجح روسيا في الرهان؟

كهربا

كهربا يفجر مفاجآت مدوية.. ويتحدث عن مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وكواليس احتجازه في الكويت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد