تعليم بني سويف يُنهي استعداداته لعقد امتحانات الدبلومات الفنية بإجمالي 31299 طالباً وطالبة داخل 98 لجنة

أتمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة بني سويف، استعداداتها لعقد امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2025/2026 بمختلف نوعياتها (3 سنوات/5 سنوات/إعداد مهني/تعليم وتدريب مزدوج) والتي تنطلق غدا السبت 6 يونية وتستمر حتى الخميس 18 من نفس الشهر،حيث يبلغ إجمالي المتقدمين للامتحانات 31 ألف و299 طالباً وطالبة أمام 98 لجنة موزعين( 20557 طالبا وطالبة داخل 68 لجنة للقطاع الصناعي، 2677 طالباً وطالبة داخل 7 لجان للقطاع الزراعي، و7897 داخل 22 لجنة للقطاع التجاري، و148 طالباً وطالبة داخل لجنة واحدة للتعليم الفندقي)

جاء ذلك ضمن التقرير الذي أعدته المديرية،وأشار فيه وكيل الوزارة محمود الفولي، إلى متابعة الاستعدادات النهائية من خلال التواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية، بحضور محمد بدر وكيل المديرية وكامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني، ومديري مراحل التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري

حيث تم الانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات، بما في ذلك تجهيز مراكز توزيع الأسئلة، والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية لتأمين المراكز وخطوط نقل أوراق الأسئلة والإجابة، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، وضمان استقرار التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات، فضلا عن متابعة جاهزية الاستراحات المخصصة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، والبالغ عددها 18 استراحة على مستوى المحافظة، والتأكد من توافر جميع سبل الراحة بها، مع العمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المعلمين خلال فترة الامتحانات.

كما تم التأكيد على رؤساء لجان سير الامتحانات بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الإخلال بالنظام، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه جميع المخالفات، بما في ذلك حيازة الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية المساعدة على الغش، أو انتحال الشخصية، أو استخدام أي وسائل غش تقليدية أو حديثة، مع تطبيق القوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن بكل حسم.