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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جولة مفاجئة لمحافظ بني سويف لعدد من القري و المصالح الحكومية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

في إطار نهجه الميداني القائم على المتابعة المباشرة والتعامل الفوري مع احتياجات المواطنين، أسفرت جولة مفاجئة موسعة أجراها اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اليوم الخميس، بقرى مركزي بني سويف وناصر، عن نتائج سريعة وملموسة على أرض الواقع في عدد من الملفات الخدمية الحيوية، بحضور لجنة الانضباط والمراجعة بالمحافظة.


وشملت الجولة عدداً من القرى والمواقع الخدمية، حيث استهلها المحافظ بقرية نعيم التابعة لإدارة بني سويف الصحية، وتبين خلالها عدم تواجد طبيب بشري بالوحدة الصحية، وعلى الفور جرى التواصل مع الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والذي أكد أن هناك انفراجة مرتقبة في ملف العجز بالأطباء بالوحدات الصحية، من خلال توزيع الدفعة الجديدة من الأطباء المكلفين، بما يضمن توفير طبيب بشري بالوحدة خلال أسبوع.

وفي الوقت نفسه، تبين استمرار انتظام تقديم الخدمات الصحية داخل الوحدة، حيث يعمل طبيب الأسنان والصيدلي، إلى جانب خدمات تنظيم الأسرة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين لحين استكمال الدعم البشري.

وتضمنت الجولة تفقد أحد المخابز البلدية بقرية نعيم،للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة ،ومدى الالتزام بالجودة والمعايير المحددة لرغيف الخبز، حيث تم التأكيد على الالتزام بالوزن المقرر للرغيف ،ومطابقة حصص الدقيق مع الكميات المنصرفة من الخبز،واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال أية مخالفات في هذا الشأن.

كما شملت الجولة تفقد المجمع الخدمي بقرية بني عدي، والذي تم إنشاؤه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تابع المحافظ سير العمل داخل المركز التكنولوجي والخدمات المقدمة للمواطنين، للتيسير عليهم في إنهاء المعاملات الحكومية المختلفة.

وتناول المحافظ مع مسؤولي الوحدة المحلية عدداً من الملفات المهمة، أبرزها التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، إلى جانب متابعة حملات إزالة التعديات، خاصة التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع التأكيد على استمرار حملات التوعية وطرق الأبواب لحث المواطنين على تقنين أوضاعهم القانونية.

وفي قرية بلفيا، تابع المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي، حيث جرى التواصل الفوري مع المهندس عاطف مهدي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، والذي أفاد بالدفع بفرق فنية متخصصة لتسريع أعمال تسليك الشبكات واستكمال الأعمال المتبقية، تمهيداً للانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة في أقرب وقت ممكن لخدمة الأهالي.

كما شملت الجولة متابعة منظومة النظافة ورفع الإشغالات، والتأكيد على استمرار الحملات اليومية للحفاظ على مستوى النظافة وتحسين البيئة العامة داخل القرى.

واختتمت الجولة بتفقد الوحدة الصحية بقرية بلفيا، حيث تابع المحافظ انتظام العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مع التشديد على أهمية إعادة تفعيل برامج المناوبات داخل الوحدات الصحية، وتوفير بيانات واضحة بأسماء وأرقام الأطباء المناوبين بكل وحدة، بما يضمن سد العجز وتحسين جودة الخدمة.

وأكدت نتائج الجولة أن سرعة استجابة الجهات المختصة، سواء في قطاع الصحة أو مياه الشرب والصرف الصحي، تعكس فاعلية المتابعة الميدانية المباشرة في تحقيق حلول فورية على أرض الواقع، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى والمراكز.

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