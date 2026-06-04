محافظ بني سويف يتفقد سير امتحانات الفصل الثاني للشهادة الإعدادية في يومها الأول | صور

أجرى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة سير وانتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، والتي انطلقت اليوم داخل أكثر من 330 لجنة امتحانية بإجمالي يزيد على 65 ألف طالب وطالبة على مستوى المحافظة، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المباشرة لسير العملية الامتحانية.

وشملت الجولة تفقد عدد من لجان الامتحانات بمركزي بني سويف وناصر، حيث زار المحافظ لجان مدرسة الشهيد أنور محمد السادات الإعدادية بنين بمدينة بني سويف، كما تفقد لجان الامتحانات بمدرسة الشهيد سالم شعبان سالم الإعدادية بنات بقرية الزيتون التابعة لإدارة ناصر التعليمية، وذلك أثناء أداء الطلاب امتحان مادة اللغة العربية.

وتابع المحافظ سير العملية الامتحانية داخل اللجان، واطمأن على انتظام أعمال الامتحانات وتوافر الأجواء المناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مشدداً على ضرورة توفير المناخ الهادئ والآمن الذي يساعد الطلاب على التركيز ويخفف من حدة التوتر والرهبة، بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء مناسبة.

كما وجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق المستمر مع مديرية التربية والتعليم لتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس وإزالة أي إشغالات أو مصادر للضوضاء قد تؤثر على سير الامتحانات، مع التأكيد على تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

وأكد محافظ بني سويف استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية، مشدداً على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية وخروجها بالشكل اللائق، مع الالتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.