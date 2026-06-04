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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف | استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية.. وتفاصيل اجتماع لجنة البت في تقنين أراضي أملاك الدولة

ديوان عام بني سويف
ديوان عام بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:


محافظ بني سويف يترأس الاجتماع الدوري للجنة العليا للبت في تقنين أراضي أملاك الدولة
ترأس اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،اجتماع لجنة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة،بحضور "بلال حبش "نائب المحافظ، كامل علي غطاس السكرتير العام،العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة،المستشار مصطفى صادق مفوض الدولة ، أحمد دسوقي مدير رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، عمرو محمود مدير الأملاك،سمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة،وأعضاء اللجنة من رؤساء المدن وممثلي المديريات والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

محافظ بني سويف يتفقد استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية قبل انطلاقها غدًا | صور
تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، يرافقه السيد بلال حبش نائب المحافظ، استعدادات مديرية التربية والتعليم لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، والتي تنطلق غداً الخميس 4 يونيو وتستمر حتى 10 يونيو، وذلك من خلال زيارة غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة التجهيزات النهائية وسير العمل قبل بدء الامتحانات.

أكد المحافظ أهمية الجاهزية الدائمة لغرفة العمليات الرئيسية واتصالها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات على مدار الساعة، موجهاً بتوفير كافة التيسيرات اللازمة للطلاب، وتهيئة اللجان بالإضاءة والتهوية المناسبة، مع الإشارة إلى تكليفه لرؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة ومنع الإشغالات بمحيط المدارس.

التأمين الصحي ببني سويف يُخصص منفذين مسائيين لتوفير طوابع الطلاب المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي لعام
أعلن فرع الهية العامة للتأمين الصحي بني سويف،تنفيذ حزمة من الإجراءات،للتيسير على المواطنين وأولياء الأمور، في الحصول على طوابع التأمين الصحي اللازمة لأوراق الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال "KG"والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2027/2026 ، وذلك في إطار التنسيق بين فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ببني سويف

حيث أوضح مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة الدكتور محمد يحيى إسماعيل، أن إجراءات التقديم تتطلب الاطلاع على البطاقة الصحية للطالب للتأكد من سداد طوابع التأمين الصحي المستحقة عن السنوات السابقة، وإرفاق ما يفيد السداد ضمن المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات التقدم للمدرسة.

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