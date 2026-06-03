محافظ بني سويف يتفقد استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية قبل انطلاقها غدًا | صور

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، يرافقه السيد بلال حبش نائب المحافظ، استعدادات مديرية التربية والتعليم لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، والتي تنطلق غداً الخميس 4 يونيو وتستمر حتى 10 يونيو، وذلك من خلال زيارة غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة التجهيزات النهائية وسير العمل قبل بدء الامتحانات.

أكد المحافظ أهمية الجاهزية الدائمة لغرفة العمليات الرئيسية واتصالها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات على مدار الساعة، موجهاً بتوفير كافة التيسيرات اللازمة للطلاب، وتهيئة اللجان بالإضاءة والتهوية المناسبة، مع الإشارة إلى تكليفه لرؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة ومنع الإشغالات بمحيط المدارس.

وخلال الجولة، استعرضت مديرية التربية والتعليم خطة الاستعداد للامتحانات، حيث يؤدي الامتحانات 65 ألفاً و588 طالباً وطالبة داخل 333 لجنة على مستوى المحافظة، كما تم الانتهاء من تجهيز 18 استراحة للمراقبين والملاحظين استعداداً لامتحانات الدبلومات الفنية.

كما تفقد المحافظ لجنة النظام والمراقبة (كنترول الإعدادية)، حيث تابع إجراءات العمل داخل الكنترول وآليات تأمين أوراق الأسئلة والإجابة وسرعة إنجاز الأعمال.

رافق المحافظ خلال الجولة كلٌ من: الأستاذ أحمد دسوقي مدير عام الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والأستاذ محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ محمد بدر وكيل المديرية، والأستاذ محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، وعدد من قيادات ومسؤولي التربية والتعليم بالمحافظة.