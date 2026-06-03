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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يستقبل وكيل وزارة الصحة والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون لخدمة المجتمع السويفي

رئيس الجامعة يكرم وكيل صحة بني سويف
رئيس الجامعة يكرم وكيل صحة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

استقبل الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة والوفد المرافق ، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الصحة الإنجابية والتوعية الصحية، ودعم المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي، بما يسهم في خدمة المجتمع السويفي وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور شعبان مبارز، المستشار المالي للجامعة، والدكتور ممدوح مكاوي، عميد كلية الإعلام، والدكتور ضياء الدين مصطفى، عميد كلية الفنون التطبيقية، والأستاذ محمد سليم، أمين عام الجامعة، والأستاذة عازة محمد حسن مدير عام ادارة العلاقات العامة والإعلام، وضم وفد المديرية كل من الدكتور مصطفى عبده، مدير مركز المعلومات بالمديرية، والدكتورة شيماء إمام، مدير تنظيم الأسرة، والدكتورة نارمين محمود، مدير العلاقات العامة، والأستاذ أحمد كمال، مدير مكتب وكيل وزارة الصحة.

وأكد الدكتور طارق علي، حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها مديرية الصحة، لدعم الجهود التنموية والتوعوية بالمحافظة، والاستفادة من الإمكانات العلمية والأكاديمية للجامعة في خدمة المجتمع ورفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين، حيث تناول اللقاء بحث آليات التعاون في إعداد وتنفيذ خطة توعوية صحية متكاملة تستهدف مختلف فئات المجتمع بالمحافظة، مع التركيز على قضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والتعريف بالمبادرات الرئاسية الصحية ودورها في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحسين مؤشرات الصحة العامة.

كما ناقش الجانبان سبل الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمهنية بكليات الجامعة في دعم الحملات والأنشطة التوعوية التي تنفذها مديرية الصحة، إلى جانب التعاون في تصميم وبناء هوية بصرية موحدة للرسائل والحملات الصحية، بما يسهم في زيادة تأثيرها وتعزيز وصولها إلى الفئات المستهدفة بصورة أكثر فاعلية.

وفي ختام اللقاء، أهدى الدكتور طارق درع الجامعه للدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، مؤكداً على أهمية التكامل والتعاون بين الجامعة ومديرية الصحة باعتبارهما شريكين رئيسيين في خدمة المجتمع السويفي، والعمل على تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تسهم في نشر الوعي الصحي ودعم جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين بالمحافظة.

صحة بني سويف جامعة بني سويف هاني جميعة

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