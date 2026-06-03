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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«صدقة جارية وأثر طيب».. عميد آداب بني سويف تشكر أحد العاملين بالكلية لتبرعه بمبرد مياه|صور

عميد آداب بني سويف
عميد آداب بني سويف

تقدمت الدكتور عزة جوهري، عميد كلية الآداب جامعة بني سويف، بخالص الشكر والتقدير إلى أحد العاملين المخلصين بالكلية، تقديرًا لمبادرته الكريمة بالتبرع بمبرد مياه لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية، في صورة مشرفة تعكس روح الانتماء والعطاء والإخلاص للمؤسسة.

وأكدت جوهري أن هذه المبادرة الطيبة تُعد نموذجًا يحتذى به في العمل الخيري والمشاركة المجتمعية، لما لها من أثر مباشر في خدمة أبناء الكلية وروادها، مشيدةً بروح التعاون والإيجابية التي يتمتع بها العاملون بالكلية وحرصهم الدائم على المساهمة في تطوير بيئة العمل وتقديم ما يعود بالنفع على الجميع.

كما وجهت  العميدة  خالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على تركيب المبرد وتجهيزه ووضعه في الخدمة، لما بذلوه من جهود مخلصة أسهمت في سرعة إنجاز العمل وتحقيق الاستفادة منه في أقصر وقت ممكن.

وأشارت جوهري إلى أن مثل هذه المبادرات تمثل «صدقة جارية وأثرًا طيبًا» يبقى نفعه ممتدًا، وتؤكد قيم التكافل والتعاون التي تسود أسرة كلية الآداب، معربةً عن تقديرها لكل من يساهم في دعم الكلية وخدمة أبنائها.

واختتمت العميدة بالدعاء للمتبرع ولكل من ساهم في هذا العمل المبارك، بأن يجزيهم الله خير الجزاء، وأن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم، وأن يديم على الكلية وأبنائها روح المحبة والعطاء والعمل المخلص.

بني سويف جامعة بني سويف اداب بني سويف

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