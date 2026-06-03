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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التأمين الصحي ببني سويف يُخصص منفذين مسائيين لتوفير طوابع الطلاب المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي لعام

تأمين بني سويف
تأمين بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أعلن فرع الهية العامة للتأمين الصحي بني سويف،تنفيذ حزمة من الإجراءات،للتيسير على المواطنين وأولياء الأمور، في الحصول على طوابع التأمين الصحي اللازمة لأوراق الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال "KG"والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2027/2026 ، وذلك في إطار التنسيق بين فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ببني سويف

حيث أوضح مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة الدكتور محمد يحيى إسماعيل، أن إجراءات التقديم تتطلب الاطلاع على البطاقة الصحية للطالب للتأكد من سداد طوابع التأمين الصحي المستحقة عن السنوات السابقة، وإرفاق ما يفيد السداد ضمن المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات التقدم للمدرسة.

وتبلغ قيمة الطابع الواحد مبلغ  12 جنيهًا، ويتم تحديد عدد الطوابع المستحقة وفقًا لسنة ميلاد الطفل وعدد السنوات المطلوب سدادها، حيث يسدد الأطفال مواليد 2021 عدد (4) طوابع بإجمالي 48 جنيهًا، بينما يسدد الأطفال مواليد عام 2020 عدد (5) طوابع بإجمالي 60 جنيهًا، كما يتم احتساب عدد الطوابع المستحقة للأطفال وفق سنة الميلاد وسنة الالتحاق بالمدرسة طبقًا للضوابط المنظمة لذلك، بجانب أن الطلاب غير الحاصلين على بطاقة علاجية سابقة يتم تحصيل مبلغ 25 جنيهًا قيمة استخراج البطاقة العلاجية، مع الالتزام بعدم تسليم البطاقة العلاجية المصورة للطالب.

وفي إطار التيسير على أولياء الأمور وتخفيف الضغط على منافذ التحصيل، أعلن فرع التأمين الصحي تشغيل منفذين إضافيين لتحصيل الطوابع والرسوم خلال الفترة المسائية يوميًا اعتبارًا من الساعة 3 عصرًا، وهما (قسم الإحصاء بالدور الأرضي بمبنى الهلال بجوار مرفق الإسعاف، وعيادة الصحة المدرسية"1"بمقبل أمام الساحة الشعبية)

وأكد مدير الفرع أنه تم التوسع في منافذ بيع الطوابع وتحصيل الرسوم بجميع الوحدات التابعة للفرع، بالتنسيق مع الجهات التعليمية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة لمنع التكدس والزحام وضمان تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة ويسر،مؤكدا أهمية التنسيق لمتابعة التزام المدارس والإدارات التعليمية بتنفيذ هذه الضوابط والتأكد من استيفاء الرسوم والطوابع المقررة قبل استكمال إجراءات القبول، بما يسهم في استمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية للطلاب المنتفعين بالتأمين الصحي.

تأمين بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

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