6710 حالات طوارئ و416 عملية جراحية.. مجهودات صحة بني سويف أيام العيد

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، حصاد جهود القطاع الصحي بالمحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن جميع المستشفيات التابعة للمديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى ونفذت خطة متكاملة لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين على مدار الساعة طوال أيام العيد.

وأوضح وكيل الوزارة أن الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية بالمستشفيات عملت بكامل طاقتها لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان ومحافظ بني سويف بضرورة توفير خدمة طبية آمنة ومتميزة للمواطنين خلال فترات الأعياد والمناسبات.

جاء ذلك خلال استعراض التقرير الذي أعدته الدكتورة حنان حسين، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتورة خلود محمد، مدير إدارة المستشفيات، والذي كشف عن حجم الجهود المبذولة داخل المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة خلال فترة العيد.

وأشار التقرير إلى أن أقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيات المحافظة استقبلت 6710 حالات، تم التعامل معها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها الطبية لـ2138 مواطنًا، بما يعكس استمرار تقديم الخدمات العلاجية وعدم تأثرها بإجازة العيد.

وفي إطار الاهتمام بمرضى الفشل الكلوي، نجحت المستشفيات في إجراء 2195 جلسة غسيل كلوي، مع توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لضمان انتظام الخدمة وعدم تأجيل أي جلسات للمرضى.

كما شهدت أقسام الأشعة نشاطًا مكثفًا، حيث تم إجراء 1368 فحصًا إشعاعيًا متنوعًا لدعم التشخيص الدقيق للحالات المترددة على المستشفيات، بينما نجحت الفرق الطبية في إجراء 416 عملية جراحية بمختلف التخصصات ما بين عمليات طارئة وضرورية، وسط جاهزية كاملة لغرف العمليات وأقسام الرعاية المركزة.

وأضاف التقرير أنه تم تسجيل 361 حالة دخول بالمستشفيات لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة تحت الإشراف الطبي الكامل، إلى جانب استقبال أقسام النساء والتوليد 28 حالة ولادة خلال أيام العيد.

وأكد الدكتور هاني جميعة أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهد المبذول من جميع العاملين بالمنظومة الصحية بالمحافظة، موجّهًا الشكر للأطباء وهيئات التمريض والفنيين والإداريين على تفانيهم في أداء واجبهم خلال فترة الإجازة، بما ساهم في تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

وشدد وكيل الوزارة على استمرار العمل وفق خطط التطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية بالمحافظة، مع المتابعة المستمرة لمستوى الأداء داخل المستشفيات والمنشآت الصحية، بما يضمن تقديم خدمة طبية لائقة وآمنة لجميع المواطنين في مختلف الأوقات والمناسبات.