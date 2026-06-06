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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أسعار بي ام دبليو X6 موديل 2017 المستعملة في مصر

بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017‏
بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017‏
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات ‏‏‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017.‏

تتوفر السيارة بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017‏، بمحرك شاحن توربيني مزدوج يتكون من 8 أسطوانات بسعة 4.4 لتر، ينتج قوة ميكانيكية تصل إلى 450 حصانا وعزم دوران يبلغ 650 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مما يسمح للسيارة بالتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/س في غضون 4.8 ثانية فقط، وصولا إلى سرعة قصوى محددة إلكترونيا تبلغ 250 كم/س.

تأتي السيارة بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017‏، بطول إجمالي يبلغ 4.909 مليمتر، وعرض 1.989 مليمتر، وارتفاع 1.702 مليمتر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.933 مليمتر لضمان الثبات، وتزن السيارة وهي فارغة حوالي 2.245 كيلوغرام، كما تبلغ سعة حقيبة الأمتعة الخلفية 580 لتر وتصل إلى 1525 لتر عند طي المقاعد، وتعتمد على خزان وقود يتسع لـ 85 لترا.

يبلغ متوسط استهلاك الوقود في هذه الفئة حوالي 9.7 لتر لكل 100 كيلومتر في ظروف القيادة المختلطة، وتأتي قياسيا بعجلات رياضية (جنوط) بمقاسات تتراوح بين 19 و20 بوصة، وتضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه مركزية بمقاس 10.2 بوصة تعمل بنظام iDrive، بالإضافة إلى نظام صوتي فاخر يشتمل في فئاته العليا على 16 مكبر للصوت لتوفير تجربة صوتية محيطية.

وعن سعر السيارة بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017‏‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 2 مليون و 200 ألف ‏جنيه، ‏‏‏‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء حسب الحالة الفنية للسيارة.‏

السيارات المستعملة سيارة جديدة بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017 بي ام دبليو بي ام دبليو X6 X6‎‏ موديل 2017 BMW

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أسعار بي ام دبليو X6 موديل 2017 المستعملة في مصر

بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017‏
بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017‏
بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017‏

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