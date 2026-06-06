بلاش نتكلم في الماضي.. حسام عبد المجيد يروي لـ رويترز أزمات الزمالك وحظوظ المنتخب

أكد حسام عبد المجيد، نجم الزمالك والمنتخب، أن المشاركة في كأس العالم كانت حلمًا بالنسبة له، مشددا على أنه قال ذات مرة وهو طفل: “سألعب في كأس العالم”، لكني لم أعلم أن حلم الطفولة سيتحقق بهذه السرعة.

وتابع في حوار أجراه مع وكالة رويترز الإخبارية، على هامش مشاركته في معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العالم: “من ​حقنا أن نرى مصر في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، وأرى أننا نستطيع تجاوز دور المجموعات وأن نصل بعيدا في المونديال".

وأكمل: “نريد الفوز في كل مباراة وإن لم نفز فلا نخسر، ولم نأت إلى أمريكا للتمثيل المشرف فقط”.

وتابع: “حسام حسن يحفزنا دائما ويقول لنا إننا نستطيع وهذا يعطينا دفعة بأننا نستطيع تقديم شيء ما لمصر”.

وتابع: "لا أخشى أي لاعب في صفوف المنافسين لأني ألعب لمنتخب مصر، لكنني أهتم بالتفاصيل قبل المباريات وأشاهد مقاطع فيديو للمهاجمين، لكي أعرف نقاط ضعفعهم لاستغلالها"

وأضاف “ سعداء بوجود التؤام حسام وإبراهيم حسن على رأس قيادة المنتخب بسبب التاريخ الحافل لهم، وهذا يعطينا الثقة بفضل خبراتهم”.

وأكمل: “نعيش أوقاتا صعبة في الزمالك بسبب الوضع المالي، لكننا نريد صناعة التاريخ لنا وللنادي، وأقول لنفسي: ألعب لناد كبير، يجب أن أذهب للمنتخب وسط زملائي الذين يحصلون على بطولات وأنا متوج مثلهم”.

وتابع: “كنا ننافس بتشكيلة تضم 11 لاعبا بالإضافة لخمسة تغييرات أغلبهم من صغار السن في الموسم الماضي، بالتالي كان يجب أن أحتضنهم وأساعدهم ⁠على التأقلم”.

وأضاف: “خسارة الكونفدرالية؟ اعتدت عدم التفكير كثيرا في الماضي، كان يجب علينا نسيان المباراة ​بعد نهايتها والتفكير فيما نستطيع تحقيقه”.

وتابع: “كنت أخشى أن نفكر في خسارة النهائي فنخسر الدوري وننهي الموسم بلا بطولات، لذلك كان علينا نسيان الكونفدرالية والعائد المادي الذي كان سيستفيد منه النادي لإعادة الزمالك إلى مكانته الطبيعية”.