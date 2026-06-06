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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكاميروني روجيه ميلا يتصدر قائمة أكبر الهدافين سنا في كأس العالم

ميلا
ميلا
أ ش أ

كشف تقرير إحصائي حديث عن قائمة أكبر اللاعبين سنًا تسجيلًا للأهداف في تاريخ بطولات كأس العالم، حيث تصدّر الكاميروني روجيه ميلا، القائمة بفارق واضح عن باقي النجوم، فيما جاء عدد من أبرز أساطير كرة القدم في المراتب الأولى.

ميلا يتربع على القمة

يتصدر الأسطورة الكاميرونية روجيه ميلا، القائمة بعدما سجل هدفًا في مونديال 1994 أمام روسيا بعمر 42 عامًا و39 يومًا؛ ليصبح أكبر لاعب يسجل في تاريخ البطولة، في إنجاز لا يزال صامدًا حتى اليوم.

وحلّ البرتغالي بيبي، في المركز الثاني بعدما سجل هدفًا في شباك سويسرا خلال مونديال 2022 بعمر 39 عامًا و283 يومًا، وهو الهدف الذي جعله أيضًا أكبر لاعب يسجل في مباراة إقصائية بالمونديال.

وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثالث، بعدما سجل هدفًا أمام غانا في مونديال 2022 بعمر 37 عامًا و292 يومًا، ليواصل حضوره التاريخي كأحد أكثر اللاعبين تسجيلًا عبر الأعمار المختلفة.

وضمت القائمة أيضًا عددًا من الأسماء البارزة، من بينها:

- السويدي جونار جرين بعمر 37 عامًا في مونديال 1958

- المكسيكي كواوتيموك بلانكو بعمر 37 عامًا في مونديال 2010

- البنمي فيليبي بالوي بعمر 37 عامًا في مونديال 2018

- الأرجنتيني مارتن باليرمو بعمر 36 عامًا في مونديال 2010

كما يحتفظ، كريستيانو رونالدو، أيضًا بلقب أكبر لاعب يسجل “هاتريك” في تاريخ كأس العالم بعمر 33 عامًا و130 يومًا خلال مباراة إسبانيا في مونديال 2018.

ويعود أحد أقدم الأرقام في سجل النهائيات إلى السويدي نيلس ليدهولم، الذي سجل في نهائي مونديال 1958 بعمر 35 عامًا و264 يومًا.

تؤكد هذه الأرقام أن عامل الخبرة لا يزال حاضرًا بقوة في كرة القدم الحديثة، حيث يواصل اللاعبون الكبار كسر القواعد التقليدية للعمر، وتقديم مساهمات حاسمة حتى في أكبر بطولة كروية في العالم.

تقرير إحصائي حديث قائمة أكبر اللاعبين سنًا الكاميروني روجيه ميلا

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