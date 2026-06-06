شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

التقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بـ "زوكان هيليز" نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع البوسنة والهرسك، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً .

حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى بين البلدين الصديقين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة ، على اعتزازه بالعلاقات التاريخية التى تربط بين مصر ودولة

البوسنة والهرسك ، مشيداً بتنامي آفاق التعاون العسكرى على نحو يلبى المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع البوسنة والهرسك، عن تقديره لدور مصر المحورى فى ترسيخ دعائم الأمن والإستقرار الإقليمى ، متطلعاً أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

وفى نهاية اللقاء ، قام الوزيران بالتوقيع على اتفاق تعاون فى مجال الدفاع.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وسفير دولة البوسنة والهرسك بالقاهرة .