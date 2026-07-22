مصرع 26 شخصا جراء الأمطار الغزيرة بولاية آسام الهندية

أعلنت السلطات الهندية مصرع 26 شخصا، جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة في ولاية آسام شمال شرقي الهند.

وأوضحت الهيئة المعنية بإدارة الكوارث في الولاية أن 21 شخصا ⁠لقوا مصرعهم الليلة الماضية، بعد أن اجتاحت فيضانات شديدة المنطقة، ليصل إجمالي عدد الضحايا إلى 26 خلال الأسبوع الجاري.

وحذرت السلطات من احتمالية اجتياح المزيد من العواصف الرعدية والرياح القوية عدة مناطق من شمال البلاد وشرقها اليوم، حيث ​توقعت إدارة الأرصاد الجوية الهندية هطول المزيد من الأمطار الغزيرة ​وهبوب عواصف رعدية في ولايات ‌آسام وجوجارات وهيماتشال براديش وجامو وكشمير في ​الشمال.

يشار إلى أن ستة أشخاص لقوا مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة في الهند خلال الشهر الجاري.