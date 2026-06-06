قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوباء الذي أرعب العالم يعود.. هل تتكرر سيناريوهات الماضي؟
تمساح رملي عملاق يخطف أنظار المصطافين على شاطئ طور سيناء.. شاهد
خلال 24 ساعة.. الداخلية تعلن ضبط 110652 مخالفة مرورية و26 سائقا يتعاطى المخدرات
بلاش نتكلم في الماضي.. حسام عبد المجيد يروي لـ رويترز أزمات الزمالك وحظوظ المنتخب
عند تساوي تاريخ شغل الوظيفة.. كيف حسم القانون الأقدمية بين الموظفين؟
أكبر الانتصارات في كأس العالم.. نتائج تاريخية لا تُنسى
يتبع من خنقه.. متحدث الخارجية الإيرانية يرد على عون باللهجة اللبنانية
مصر فى كأس العالم.. عودة الحلم العالمي بقواعد جديدة وتحديات غير مسبوقة
أسعار الذهب اليوم السبت 6 يونيو.. كم وصل عيار 21 ؟
خلل تقني يمنح عشرات الجماهير تذاكر مجانية لمونديال 2026.. وفيفا يطالبهم بالسداد
لمدة 12 ساعة.. قطع المياه غدًا عن مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ
امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. استبعاد رئيس لجنة وإحالة مراقب للتحقيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

الدعم
الدعم
قسم الخدمات

​في خطوة هامة نحو إعادة هيكلة منظومة الحماية الاجتماعية، أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن بدء تطبيق خطة التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي، وذلك اعتباراً من العام المالي المقبل.

​وفي السياق ذاته، حرص رئيس الوزراء على توجيه رسائل مطمئنة للمواطنين تأكيداً على أن النظام الجديد يهدف بالأساس إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، معلناً أنه سيعقد مؤتمراً خاصاً للإعلان رسمياً عن كافة تفاصيل الدعم النقدي وآليات تنفيذه.

رئيس الوزراء يتفقد مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني بالعاصمة الجديدة

​ملامح المنظومة الجديدة للدعم النقدي:

و​وفقاً لتصريحات رئيس الوزراء، ستعتمد المنظومة الجديدة على معايير مرنة تراعي الفروق الاقتصادية بين فئات المجتمع، وتتضح معالمها في النقاط التالية:

تقسيم الدعم إلى شرائح: لن يكون الدعم النقدي بمبلغ ثابت للجميع، بل سيكون مُقسماً إلى شرائح متعددة.

مبالغ متغيرة طبقاً للظروف: كل شريحة مجتمعية ستأخذ رقماً (مبلغاً مالياً) طبقاً لظروفها الاقتصادية والاجتماعية ومدى احتياجها.

الأولوية المطلقة للأشد فقراً: شدد رئيس الوزراء على أن الفئات الأشد فقراً ستأخذ أعلى رقم في الدعم، لضمان توفير شبكة أمان قوية لها، وتليها بعد ذلك الشرائح الأخرى وفقاً للترتيب المستحق.

و​يأتي هذا التوجه الحكومي المقرر انطلاقه مع بداية العام المالي الجديد ليمثل تحولاً نوعياً في إدارة ملف الدعم، والتركيز على رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيه المساندة المالية المباشرة للأسر الأولى بالرعاية.

متى يتم تطبيق الدعم النقدي ومصير بطاقات التموين

خطوات لعودة بطاقة التموين بعد الحذف

فيما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن آليات التعامل مع تظلمات المواطنين الذين تم إيقاف دعمهم ضمن قرارات «العدالة الاجتماعية»، وذلك من خلال تحديث البيانات وفحص المستندات المقدمة لإثبات الاستحقاق.

وبحسب التعليمات، يلتزم المواطن بتحديث بياناته الخاصة بالدخل والإنفاق والاستهلاك والحيازة عبر منصة «مصر الرقمية» اعتبارًا من 14 يونيو 2026، ثم التقدم بتظلم إلى مكتب التموين المختص مرفقًا بالمستندات الدالة على صحة البيانات واستمارة التحديث.

مكاتب التموين تتلقي التظلمات ومراجعة المستندات

وأوضحت الوزارة أن مكاتب التموين ستتولى تلقي التظلمات ومراجعة المستندات، ثم إحالتها إلى مديريات التموين للفحص. كما تقوم إدارات التفتيش الفني بالمديريات بمراجعة الملفات وإعداد كشوف بأسماء المستحقين لإعادة النظر في قرار الحذف، تمهيدًا لرفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الدعم النقدي أم العيني؟.. منظومة الدعم بين الغلاء والتضخم.. وخبراء يعلقون

وأضافت أن بيانات التظلمات تُرسل كذلك إلى مركز خدمة العملاء بشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية عبر الخط الساخن 19959 لمتابعة الإجراءات، مع إجراء مراجعات دورية للتظلمات كل 10 أيام في المديريات، وكل 15 يومًا في الوزارة.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إتاحة الفرصة للمواطنين المتضررين من قرارات الاستبعاد لتحديث بياناتهم وإثبات أحقيتهم في الحصول على الدعم التمويني.

الدعم الدعم النقدي التموين تحويل الدعم الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

مشاجرة في المترو

خناقة الشبشب في مترو الأنفاق.. فيديو سيدتين سودانيتين يثير ضجة واسعة

يورتشيتش

مدرب بيراميدز يورتشيتش يفاجئ النادي بقرار الرحيل.. ما السبب؟

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

عمرو أديب

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على مباراة مصر والبرازيل

الزمالك

خبير لوائح يكشف تفاصيل صادمة في حكم إيقاف قيد الزمالك لفترتين

الزمالك

أمير هشام: الزمالك ضم ثلاثي فاركو بـ110 ملايين وراتب الطبيب نصف مليون

ترشيحاتنا

جانب من الاعمال

وزيرة الإسكان تتابع أعمال النظافة والصيانة والتصدي للمخالفات بالمدن الجديدة

البيض

مبادرة لامتصاص الفائض.. المنوفي يضع حلًا لأزمة تراجع أسعار البيض

بترول

شركات الطاقة الأمريكية ترفع عدد حفارات النفط والغاز للأسبوع السابع

بالصور

فستان كاجوال .. فرح الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

فرح الزاهد
فرح الزاهد
فرح الزاهد

محافظ الشرقية يتفقد عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أسعار بي ام دبليو X6 موديل 2017 المستعملة في مصر

بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017‏
بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017‏
بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017‏

تحذير للسائقين.. 6 أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة صيفا

أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة
أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة
أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد