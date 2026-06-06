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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أكبر الانتصارات في كأس العالم.. نتائج تاريخية لا تُنسى

مباريات تاريخية
مباريات تاريخية
أ ش أ

شهدت نهائيات كأس العالم ، عبر تاريخها عددًا من المباريات التي تحولت إلى انتصارات ساحقة، حيث تفوقت بعض المنتخبات بفوارق أهداف كبيرة، في لقاءات عكست في أحيان كثيرة الفوارق الفنية والبدنية بين الفرق، خاصة في النسخ الأولى من البطولة.

وتصدرت مباراة المجر أمام السلفادور في نسخة 1982 قائمة أكبر الانتصارات في تاريخ المونديال، بعدما انتهت بفوز تاريخي بنتيجة 10-1، لتصبح المباراة الوحيدة التي شهدت تسجيل 10 أهداف لصالح فريق واحد في تاريخ البطولة.

وجاء هذا الانتصار الكبير في إطار مشاركة مميزة لمنتخب المجر، الذي فرض سيطرته الهجومية الكاملة على مجريات اللقاء، ليحقق أكبر فارق أهداف مسجل في مباراة بكأس العالم، بواقع تسعة أهداف.

وفي نسخة 1954، واصل المنتخب المجري عروضه القوية، بعدما حقق فوزًا كاسحًا على كوريا الجنوبية بنتيجة 9-0، ضمن جيل يُعد من بين الأقوى هجوميًا في تاريخ اللعبة.

كما شهدت نسخة 1974 واحدة من أبرز النتائج في تاريخ البطولة، عندما فاز منتخب يوغوسلافيا على زائير بنتيجة 9-0، في مباراة سجل خلالها الفريق الأوروبي تفوقًا واضحًا منذ الدقائق الأولى وحتى النهاية.

وفي سياق الانتصارات الكبيرة، حقق منتخب السويد فوزًا عريضًا على كوبا بنتيجة 8-0 في نسخة 1938، في مباراة شهدت تألقًا هجوميًا لافتًا، قبل أن يكرر منتخب الأوروغواي نفس النتيجة أمام بوليفيا في نسخة 1950، في طريقه نحو التتويج باللقب.

كما سجل المنتخب الألماني أحد أكبر انتصاراته في تاريخ المونديال، عندما تغلب على السعودية بنتيجة 8-0 في نسخة 2002، في مباراة شهدت تألق المهاجم ميروسلاف كلوزه الذي بدأ مسيرته التهديفية في البطولة بأفضل طريقة ممكنة.

وتشير هذه النتائج إلى أن بطولات كأس العالم، رغم طابعها التنافسي العالي، شهدت في بعض النسخ مباريات غير متكافئة انتهت بانتصارات كبيرة، خصوصًا في المراحل الأولى من تاريخ البطولة، قبل أن تتقلص الفوارق تدريجيًا في النسخ الحديثة.

ورغم مرور عقود طويلة، تبقى هذه النتائج مسجلة في تاريخ المونديال كأكبر الانتصارات، وتُظهر الوجه الهجومي الأكثر شراسة في بعض مباريات كأس العالم عبر التاريخ.

نهائيات كأس العالم انتصارات ساحقة مباراة المجر أمام السلفادور

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