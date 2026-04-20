الكابتن أشرف توفيق يقود سلة زعيم الثغر حتى نهاية الموسم

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد سلامة اتفاقه مع المدير الفنى الكابتن أشرف توفيق لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة السلة حتى نهاية الموسم الحالى، بحضور لجنة كرة السلة والتى تضم حازم الرجال أمين الصندوق و محمد خميس ومحمد رمضان أعضاء مجلس الإدارة ، وجاء قرار مجلس الإدارة تقديرا لما يمتلكه الكابتن اشرف توفيق من خبرات كبيرة في كرة السلة المصرية.

ويتوجه مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة الدكتور محمد بلال ، على موافقتهم الكريمة ودعمهم لقيادة الكابتن أشرف توفيق لفريق الاتحاد السكندرى فى هذه المرحلة الهامة، ويؤكد مجلس الإدارة أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الطيبة وروح التعاون التى تربط بين الناديين ، وتعزز أواصر المحبة والاحترام المتبادل بينهما، وتعكس في الوقت ذاته العلاقات المؤسسية الراسخة وروح التعاون بين مجالس إدارة الناديين ، وينضم إلى الجهاز المعاون كل من

الكابتن عصام مجاهد رئيساً للجهاز

الكابتن أيمن مطراوى مدرباً عاماً

مع استمرار باقى عناصر الجهاز الفني و الإداري والطبى حتى نهاية الموسم ، ومن المقرر أن يقود الكابتن أشرف توفيق تدريبات الفريق غدًا استعدادًا لانطلاق سلسلة مباريات نهائية.