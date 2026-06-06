قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
43 مليون دولار.. شركة الحفر المصرية تبدأ مهمة عمل جديدة في تركيا
الوباء الذي أرعب العالم يعود.. هل تتكرر سيناريوهات الماضي؟
تمساح رملي عملاق يخطف أنظار المصطافين على شاطئ طور سيناء.. شاهد
خلال 24 ساعة.. الداخلية تعلن ضبط 110652 مخالفة مرورية و26 سائقا يتعاطى المخدرات
بلاش نتكلم في الماضي.. حسام عبد المجيد يروي لـ رويترز أزمات الزمالك وحظوظ المنتخب
عند تساوي تاريخ شغل الوظيفة.. كيف حسم القانون الأقدمية بين الموظفين؟
أكبر الانتصارات في كأس العالم.. نتائج تاريخية لا تُنسى
يتبع من خنقه.. متحدث الخارجية الإيرانية يرد على عون باللهجة اللبنانية
مصر فى كأس العالم.. عودة الحلم العالمي بقواعد جديدة وتحديات غير مسبوقة
أسعار الذهب اليوم السبت 6 يونيو.. كم وصل عيار 21 ؟
خلل تقني يمنح عشرات الجماهير تذاكر مجانية لمونديال 2026.. وفيفا يطالبهم بالسداد
لمدة 12 ساعة.. قطع المياه غدًا عن مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد حمدي زكي: الأهلي لا يعرف سوى البطولات.. وعبدالله السعيد أفضل لاعب بمصر

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
يمنى عبد الظاهر

أكد محمد حمدي زكي، لاعب حرس الحدود الحالي والأهلي السابق، أنه لم يُفاجأ بالمستوى الذي ظهر به لاعبو الإسماعيلي خلال الموسم، مشيرًا إلى أن النادي يعاني منذ سنوات من أزمات ومشكلات متراكمة أثرت بشكل واضح على الفريق.


 

وقال حمدي زكي، في تصريحات إذاعية، إنه تفاجأ أكثر بمستوى بعض الفرق الأخرى، وعلى رأسها الاتحاد السكندري والبنك الأهلي، رغم التدعيمات القوية التي أبرمتها تلك الأندية، إلى جانب المصري البورسعيدي الذي يمتلك تاريخًا كبيرًا وعناصر مميزة وجهازًا فنيًا قويًا.


وتابع حمدي زكي: أداء الأهلي كان مفاجأة كبيرة للكل، الأهلي بيدخل أي مباراة كسبان قبل بدايتها، الأهلي يلعب أي بطولة من أجل لقبها، هذا هو الطبيعي، وعكس ذلك هو الاستثناء، خسارة مباراة لو كانت ودية في الأهلي كارثة، ما بالك بمباراة رسمية أو بطولة، الأمور صعبة جدًا في الأهلي، هذه طبيعة أندية البطولات.  

وأضاف لاعب حرس الحدود: ليس هناك طرف بعينه هو السبب في أزمة الأهلي هذا الموسم، المنظومة كلها تتحمل المسؤولية في الفشل كما تتحمله في النجاح، هناك بالطيع أخطاء وعلى الإدارة تصحيحها ومعاجلة التقصير الذي حدث.

وواصل محمد حمدي زكي حديثه: أوضة اللبس في أي نادي في العالم لو فيها مشاكل، ستؤثر على الفريق ونتائجه ومستواه، مشاكل أوضة اللبس تؤثر على المنظومة ككل، هناك أسباب أخرى من وجهة نظري، أوضة اللبس إحداها، لكنها ليست السبب الرئيسي فيما حدث.

وأكد زكي، أنه تفاجأ من مستوى إمام عاشور، كونه لاعب كبير ويمتلك إمكانيات كبيرة، لكنني لا آراه أفضل لاعب في مصر، الأفضلية هنا تعني الاستمرارية لسنوات، صناعة الفارق خصوصًا في المواجهات الكبيرة، قيادة النادي نحو تحقيق البطولات، وهو لم يفعل تلك الأشياء التي اشتراه النادي بسببها، ربما لديه أسبابه الخاصة، وهذا أمر يخص النادي.

وتابع محمد حمدي زكي: سياسة الأهلي لا ترغب في الاستعانة بمدرب مصري، الأحمر لم يستعن بمدربين مصريين دائمين غير حسام البدري، مع إنني أري أن التجربة ربما تكون جيدة ومفيدة أكثر لو استعنت بمدرب مثل علي ماهر أو عماد النحاس، سيكونان أفضل من الأجانب، لأنهما يجيدان التعامل مع اللاعبين نفسيًا وفنيًا ويعرفان إمكانياتهم وقدراتهم ويستطيعون إخراج أفضل ما لديهم، أعتقد ان اللاعب المصري يهاب المدرب الأجنبي عكس المدرب المصري.

وأكمل لاعب حرس الحدود: وادي دجلة وبتروجت هما أفضل فريقان هذا الموسم، نظام عمل وطريقة لعب ثابتة، أداء جيد ونتائج مميزة طوال الموسم، الأمور تكون أكثر وضوحًا عندنا تواجههم وجهًا لوجه ستجد شغل احترافي عالي المستوى.

واختتم محمد حمدي زكي: معتمد جمال هو المدير الفني الأفضل في مصر بحكم فوزه بالدوري مع الزمالك، لكن الدوري المصري مليء بالمدربين الكبار أمثال علي ماهر وسيد عيد ومحمد الشيخ وحمزة الجمل وعبد الحميد بسيوني وهيثم شعبان، وعبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر، هو الأفضل خلال آخر 10 سنوات حتى لو لم يكن الأفضل حاليًا.



 


 


 


 

محمد حمدي زكي لاعب حرس الحدود الإسماعيلي معتمد جمال هو المدير الفني الزمالك محمد الشيخ حمزة الجمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

مشاجرة في المترو

خناقة الشبشب في مترو الأنفاق.. فيديو سيدتين سودانيتين يثير ضجة واسعة

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

يورتشيتش

مدرب بيراميدز يورتشيتش يفاجئ النادي بقرار الرحيل.. ما السبب؟

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

عمرو أديب

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على مباراة مصر والبرازيل

الزمالك

خبير لوائح يكشف تفاصيل صادمة في حكم إيقاف قيد الزمالك لفترتين

الزمالك

أمير هشام: الزمالك ضم ثلاثي فاركو بـ110 ملايين وراتب الطبيب نصف مليون

ترشيحاتنا

فتح طريق بقنا

قنا..إعادة فتح طريق مغلق منذ 10 سنوات بنجع حمادى

محافظ الاسكندرية يتفقد لجان الامتحانات

محافظ الإسكندرية: توفير بيئة آمنة للطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد لجان الشهادة الإعدادية بقنا

محافظ قنا يطمئن على سير الامتحانات خلال تفقد لجان الشهادة الإعدادية

بالصور

فستان كاجوال .. فرح الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

فرح الزاهد
فرح الزاهد
فرح الزاهد

محافظ الشرقية يتفقد عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أسعار بي ام دبليو X6 موديل 2017 المستعملة في مصر

بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017‏
بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017‏
بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017‏

تحذير للسائقين.. 6 أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة صيفا

أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة
أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة
أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد