محمد حمدي زكي: الأهلي لا يعرف سوى البطولات.. وعبدالله السعيد أفضل لاعب بمصر

أكد محمد حمدي زكي، لاعب حرس الحدود الحالي والأهلي السابق، أنه لم يُفاجأ بالمستوى الذي ظهر به لاعبو الإسماعيلي خلال الموسم، مشيرًا إلى أن النادي يعاني منذ سنوات من أزمات ومشكلات متراكمة أثرت بشكل واضح على الفريق.





وقال حمدي زكي، في تصريحات إذاعية، إنه تفاجأ أكثر بمستوى بعض الفرق الأخرى، وعلى رأسها الاتحاد السكندري والبنك الأهلي، رغم التدعيمات القوية التي أبرمتها تلك الأندية، إلى جانب المصري البورسعيدي الذي يمتلك تاريخًا كبيرًا وعناصر مميزة وجهازًا فنيًا قويًا.



وتابع حمدي زكي: أداء الأهلي كان مفاجأة كبيرة للكل، الأهلي بيدخل أي مباراة كسبان قبل بدايتها، الأهلي يلعب أي بطولة من أجل لقبها، هذا هو الطبيعي، وعكس ذلك هو الاستثناء، خسارة مباراة لو كانت ودية في الأهلي كارثة، ما بالك بمباراة رسمية أو بطولة، الأمور صعبة جدًا في الأهلي، هذه طبيعة أندية البطولات.

وأضاف لاعب حرس الحدود: ليس هناك طرف بعينه هو السبب في أزمة الأهلي هذا الموسم، المنظومة كلها تتحمل المسؤولية في الفشل كما تتحمله في النجاح، هناك بالطيع أخطاء وعلى الإدارة تصحيحها ومعاجلة التقصير الذي حدث.

وواصل محمد حمدي زكي حديثه: أوضة اللبس في أي نادي في العالم لو فيها مشاكل، ستؤثر على الفريق ونتائجه ومستواه، مشاكل أوضة اللبس تؤثر على المنظومة ككل، هناك أسباب أخرى من وجهة نظري، أوضة اللبس إحداها، لكنها ليست السبب الرئيسي فيما حدث.

وأكد زكي، أنه تفاجأ من مستوى إمام عاشور، كونه لاعب كبير ويمتلك إمكانيات كبيرة، لكنني لا آراه أفضل لاعب في مصر، الأفضلية هنا تعني الاستمرارية لسنوات، صناعة الفارق خصوصًا في المواجهات الكبيرة، قيادة النادي نحو تحقيق البطولات، وهو لم يفعل تلك الأشياء التي اشتراه النادي بسببها، ربما لديه أسبابه الخاصة، وهذا أمر يخص النادي.

وتابع محمد حمدي زكي: سياسة الأهلي لا ترغب في الاستعانة بمدرب مصري، الأحمر لم يستعن بمدربين مصريين دائمين غير حسام البدري، مع إنني أري أن التجربة ربما تكون جيدة ومفيدة أكثر لو استعنت بمدرب مثل علي ماهر أو عماد النحاس، سيكونان أفضل من الأجانب، لأنهما يجيدان التعامل مع اللاعبين نفسيًا وفنيًا ويعرفان إمكانياتهم وقدراتهم ويستطيعون إخراج أفضل ما لديهم، أعتقد ان اللاعب المصري يهاب المدرب الأجنبي عكس المدرب المصري.

وأكمل لاعب حرس الحدود: وادي دجلة وبتروجت هما أفضل فريقان هذا الموسم، نظام عمل وطريقة لعب ثابتة، أداء جيد ونتائج مميزة طوال الموسم، الأمور تكون أكثر وضوحًا عندنا تواجههم وجهًا لوجه ستجد شغل احترافي عالي المستوى.

واختتم محمد حمدي زكي: معتمد جمال هو المدير الفني الأفضل في مصر بحكم فوزه بالدوري مع الزمالك، لكن الدوري المصري مليء بالمدربين الكبار أمثال علي ماهر وسيد عيد ومحمد الشيخ وحمزة الجمل وعبد الحميد بسيوني وهيثم شعبان، وعبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر، هو الأفضل خلال آخر 10 سنوات حتى لو لم يكن الأفضل حاليًا.

















