قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاعب بالأهلي ينتقل إلى راسينج سانتندير الإسباني على سبيل الإعارة
قراصنة إيرانيين يخترقون منظومة نقل لوس أنجلوس وهجمات إسرائيلية
42 مليار دولار مستهدفة | الحكومة تراهن على تحويلات المصريين بالخارج لتعزيز الاقتصاد حتى 2030
فورد تقدم برونكو الرياضية الجديدة.. ماذا عن السعر؟
أمير هشام: الاتحاد السكندري يتفق مع العاصي وإدوارد على إدارة الكرة
تفاصيل جديدة عن عملية إغتيال حسن نصر الله أمين عام حزب الله
جبر الخواطر.. محمد صلاح يرسم البسمة على وجه طفل فلسطيني مصاب
عروض فنية وموسيقية بالممشى السياحي بكورنيش بني سويف ضمن شارع الفن
أمير هشام: الزمالك ضم ثلاثي فاركو بـ110 ملايين وراتب الطبيب نصف مليون
حوار طريف عن الزمالك بين حسام المندوه وأشرف صبحي بحفل زفاف نجل الأخير | صور
الزمالك يتعاقد مع جنى إبراهيم 3 مواسم لتدعيم فريق الكرة النسائية
الدرندلي يكشف كواليس مباراة البرازيل وأزمة تيشيرت المنتخب بكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطورات جديدة في أزمة صلاح الدين مصدق والزمالك

صلاح مصدق
صلاح مصدق
رباب الهواري

كشف فهمي بلحاج، وكيل اللاعب المغربي صلاح الدين مصدق، عن آخر المستجدات المتعلقة بالأزمة القائمة بين اللاعب ونادي الزمالك، مؤكدًا وجود محاولات جادة من جميع الأطراف للوصول إلى تسوية ودية تُنهي الخلاف القائم بعيدًا عن التصعيد.

مطالب اللاعب لحل الأزمة

وأوضح بلحاج، خلال تصريحات تلفزيونية، أن صلاح الدين مصدق أبدى مرونة كبيرة في المفاوضات الجارية، حيث طلب الحصول على نصف مستحقاته المالية المتأخرة كمقدم، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي على دفعتين أو ثلاث دفعات وفق اتفاق يتم التوصل إليه بين الطرفين.

وأشار وكيل اللاعب إلى أن إجمالي المستحقات المالية محل النزاع تبلغ نحو 800 ألف دولار، مؤكدًا أن إدارة الزمالك لا تزال تناقش آليات السداد المناسبة مع اللاعب ووكيله للوصول إلى اتفاق نهائي.

مهلة إضافية من المحكمة الرياضية

وأضاف بلحاج أن المهلة التي حددتها المحكمة الرياضية الدولية (كاس) كانت تنتهي في الرابع من يونيو الجاري، إلا أن اللاعب وافق على منح الزمالك فرصة إضافية بعد تدخل عدد من الوسطاء.

وأكد أن طلبًا رسميًا تم تقديمه إلى المحكمة لتمديد المهلة حتى التاسع من يونيو، بهدف إتاحة المزيد من الوقت أمام المفاوضات والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

دور الوسطاء في تقريب وجهات النظر

وأشاد وكيل اللاعب بالدور الذي يقوم به سالم محمد سالم في تقريب وجهات النظر بين الزمالك ومصدق، مشيرًا إلى أن اللاعب ووكيله حريصان على إنهاء الأزمة بصورة ودية تحفظ حقوق الجميع وتجنب النادي أي عقوبات إضافية.

إمكانية رفع العقوبات عن الزمالك

وأشار بلحاج إلى أنه سبق له التعامل مع قضايا مشابهة تخص أندية عربية كبرى، وكانت التسويات الودية سببًا مباشرًا في رفع العقوبات المفروضة عليها.

وأوضح أن نجاح الزمالك في تسوية ملف مصدق وبعض القضايا الأخرى قد يعزز موقفه أمام الجهات المختصة، كما أن موافقة اللاعب على التسوية ستكون عاملًا إيجابيًا قد يسهم في تخفيف أو رفع العقوبات التأديبية الموقعة على النادي.

أزمات مالية تواجه الأندية

واختتم وكيل اللاعب تصريحاته بالتأكيد على أن مثل هذه الأزمات لا تقتصر على الزمالك وحده، بل تواجه العديد من الأندية العربية والأفريقية، مشيرًا إلى أن أندية عريقة في تونس ودول أخرى مرت بظروف مشابهة، معتبرًا أن هذه المشكلات أصبحت جزءًا من التحديات التي تواجه كرة القدم الحديثة

صلاح مصدق الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026 محافظة الجيزة

امتحانات

مصدر بتعليم الجيزة: إعلان نتيجة صفوف النقل خلال ساعات وإتاحتها على موقع المديرية

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 الترم الثاني .. الآن بالدرجات

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

موعد مرتبات شهر يونيو 2026

بعد قرار تبكيرها.. موعد مرتبات شهر يونيو 2026 وحقيقة صرفها بالزيادة

اكتشاف علمي جديد قادته جامعة المنصورة

لغز عمره 62 مليون عام .. مصر على خريطة العلم العالمي | اكتشاف جديد لجامعة المنصورة

عصام صاصا

وفاة نجل عصام صاصا قبل ولادته ويطلب من جمهوره الدعاء

إمام عاشور

مفاجأة بشأن مستقبل إمام عاشور وموقف الأهلي

ترشيحاتنا

علاج ضربة الشمس

طقس ساخن.. كيفية علاج ضربة الشمس في البيت

مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 يونيو

مسابقة الأب القدوة 2026

باقي 12 يوم.. شروط وخطوات وموعد التقديم لمسابقة الأب القدوة 2026

بالصور

لحماية أسرتك من التسمم الغذائي.. نصائح تمنع تلف الطعام في الصيف

نصائح لحفظ الطعام من التلف في الصيف.. خطوات بسيطة تحمي أسرتك من التسمم الغذائي
نصائح لحفظ الطعام من التلف في الصيف.. خطوات بسيطة تحمي أسرتك من التسمم الغذائي
نصائح لحفظ الطعام من التلف في الصيف.. خطوات بسيطة تحمي أسرتك من التسمم الغذائي

في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.. هاندا أرتشيل تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

طريقة عمل الفروت سلاد بالكاسترد.. حلوى صيفية منعشة

طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد
طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد
طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد

بنسبة 60%.. مرض خطير يصيب النساء بسبب تأخير الإنجاب

تأخير الإنجاب وعلاقته بسرطان الثدي
تأخير الإنجاب وعلاقته بسرطان الثدي
تأخير الإنجاب وعلاقته بسرطان الثدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد