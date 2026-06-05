هل يحصل الزمالك على أموال نظير مشاركة زيزو في كأس العالم؟.. عامر العمايرة يجيب

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن نادي الزمالك لن يحصل على أي أموال من برنامج مزايا الأندية التابع لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نظير مشاركة أحمد سيد زيزو مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم.

الزمالك

وأوضح العمايرة، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن الزمالك سيحصل فقط على 2360 دولارًا عن كل مباراة تواجد فيها زيزو ضمن قائمة منتخب مصر خلال مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم، دون الاستفادة من المقابل المالي الخاص ببرنامج مزايا الأندية المرتبط بالمشاركة في النهائيات.

وأشار خبير اللوائح الرياضية إلى أن آلية توزيع المستحقات المالية الخاصة بالأندية تخضع للوائح ومعايير محددة من جانب فيفا، وفقًا لفترات قيد اللاعبين والأندية التي يمثلونها خلال البطولات الدولية.