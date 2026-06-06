الأوقاف تعقد 628 مجلسا فقهيا بالمديريات الحدودية حول خطورة السوشيال ميديا

تعقد وزارة الأوقاف (٦٢٨) مجلس فقه بالمديريات الحدودية تحت عنوان: “استخدام السوشيال ميديا بين الإباحة والضوابط الشرعية”، وذلك يوم السبت الموافق ٦ من يونيو ٢٠٢٦م عقب صلاة العشاء، ضمن برنامج “مجالس الفقه” الذي تنفذه الوزارة في مختلف المحافظات، وفي إطار جهودها لنشر الوعي الديني الرشيد والتعامل الواعي مع القضايا المعاصرة.

مواجهة الإرهاب والتطرف

وتأتي هذه المجالس في إطار الجهود الدعوية والعلمية والتثقيفية لوزارة الأوقاف، وتنفيذًا لمحاور خطتها الدعوية التي تستهدف مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاربة جميع صور التطرف الفكري، والتصدي للتطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، إلى جانب الإسهام في بناء الشخصية المصرية الوطنية الواعية وصناعة الحضارة.