الأهلي السعودي يعبر فيسيل كوبي ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

تأهل فريق الأهلي السعودي إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، عقب فوزه على نظيره فيسيل كوبي الياباني بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الملك عبد الله، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

وشهدت المواجهة إثارة كبيرة منذ بدايتها، حيث افتتح فريق فيسيل كوبي التسجيل في الدقيقة 31 عن طريق اللاعب موتو، لينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح الأهلي في العودة إلى اللقاء، بعدما سجل جالينو هدف التعادل في الدقيقة 62 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف إيفان توني الهدف الثاني في الدقيقة 71، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى النهائي.

وبهذا الفوز، يضرب الأهلي السعودي موعدًا في المباراة النهائية للبطولة، حيث يواجه الفائز من مواجهة الأهلي الإماراتي وماتشيدا زيلفيا الياباني، في انتظار تحديد الطرف الثاني في النهائي القاري.