ارتفاع أسعار تذاكر مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بأبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية عن ارتفاع أسعار تذاكر مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لشبكة "مونت كارلو" فإن حالة من الغضب تسود بين الجماهير بسبب القفزات الكبيرة في الأسعار، حيث يبدأ سعر أرخص مقعد من نحو 500 يورو، ما يعكس حجم الطلب الهائل على المباراة المنتظرة.

وأضافت أن سعر أرخص تذكرة متاحة يبلغ 495 يورو، رغم أنها تقع في مواقع ضعيفة الرؤية على أطراف مدرجات ملعب "بارك دي برانس"، بينما تتجاوز بعض التذاكر المماثلة حاجز 1000 يورو، حتى في الصفوف نفسها داخل المدرج.

واختتمت أن المفارقة تكمن في أن نظام إعادة البيع يسمح للبائعين بتحديد الأسعار بشكل فردي، ما أدى إلى تفاوتات كبيرة، إذ يمكن العثور في الصف ذاته على تذكرة بسعر 495 يورو وأخرى تصل إلى 1357 يورو.