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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

معشوقة الجماهير.. تويوتا كورولا ‏تعود بمظهر رياضي فائق الأداء ‏ ‏

GRMN‏ كورولا
GRMN‏ كورولا
كريم عاطف

واصلت تويوتا تعزيز حضورها في عالم السيارات الرياضية بالكشف عن النسخة الجديدة من كورولا عالية الأداء، والتي تحمل اسم "GRMN كورولا"، لتصبح النسخة الأكثر تطرف وتركيز على القيادة الرياضية ضمن عائلة كورولا الشهيرة.

وجرى تطوير السيارة الجديدة GRMN‏ كورولا خصيصا لتقديم أداء متفوق على الحلبات، مع تركيز كبير على حلبة نوربورغرينغ الألمانية الشهيرة، التي تعد أحد أهم ميادين اختبار السيارات الرياضية في العالم.

وحصلت السيارة GRMN‏ كورولا على حزمة تصميم رياضية موسعة تعتمد بشكل كبير على ألياف الكربون، وتشمل غطاء محرك مزود بفتحات تهوية كبيرة، ورفارف أعرض، ومصدات أكثر هجومية، إلى جانب جناح خلفي ضخم قابل للتعديل لتحسين الثبات عند السرعات المرتفعة.

وأكدت تويوتا أن التعديلات الخارجية لم تقتصر على المظهر فقط، بل تهدف إلى تعزيز الديناميكية الهوائية وزيادة القوة الضاغطة وتحسين تدفق الهواء لتبريد المحرك والمكابح أثناء القيادة العنيفة.

وفي المقصورة، اتجهت الشركة إلى تقليل الوزن وتعزيز الطابع الرياضي، حيث أزالت المقاعد الخلفية بالكامل، وزودت السيارة بمقاعد أمامية خفيفة الوزن مكسوة بالألكانتارا، مع لمسات حمراء وأجزاء من ألياف الكربون وعجلة قيادة رياضية مخصصة للأداء.

وعلى الصعيد الميكانيكي، حصلت السيارة على نظام تعليق مطور يوفر تماسك أكبر على الحلبات، إلى جانب تحديثات على نظام الدفع الكلي ونظام التوجيه، مع إطارات رياضية عالية الأداء أعرض من المستخدمة في النسخة القياسية.

وتعتمد السيارة على محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني، بقوة 304 أحصنة وعزم دوران يبلغ 415 نيوتن متر، مع تحسينات على نظام التبريد للحفاظ على الأداء تحت أقصى ظروف التشغيل.

كما نجحت تويوتا في خفض وزن السيارة بنحو 30 كيلوجرام ليصل إلى 1450 كيلوجرام، بينما يتولى نقل الحركة صندوق تروس يدوي من ست سرعات، في خطوة تستهدف عشاق القيادة التقليدية.

ومن المقرر طرح GRMN‏ كورولا في اليابان والولايات المتحدة خلال عام 2027، على أن تكشف تويوتا لاحقا عن خطط الإنتاج النهائية والأسواق الإضافية المحتملة.

تويوتا GRMN كورولا GRMN كورولا تويوتا كورولا GRMN

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GRMN‏ كورولا
GRMN‏ كورولا
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