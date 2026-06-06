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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أيمن عبدالغني يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمدينة نصر والحلمية

الشيخ أيمن عبدالغني من داخل لجان الثانوية الأزهرية: مصلحة الطلاب أولوية قصوى والإمام الأكبر يتابع الامتحانات لحظة بلحظة
الشيخ أيمن عبدالغني من داخل لجان الثانوية الأزهرية: مصلحة الطلاب أولوية قصوى والإمام الأكبر يتابع الامتحانات لحظة بلحظة

انطلقت صباح اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، حيث أدى طلاب القسم العلمي امتحاني القرآن الكريم والحديث الشريف، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية لضمان انتظام سير الامتحانات داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

الشيخ أيمن عبد الغني يتابع لجان امتحانات الشهادة الثانوية

وفي إطار المتابعة الميدانية، تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمجمع فتيات مدينة نصر النموذجي ومعهد حلمية الزيتون (بنين)، للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات والتأكد من الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، أن فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، ويحرص على الاطمئنان بشكل مستمر على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة لأبنائه الطلاب في مختلف المحافظات، موجّهًا ببذل أقصى درجات العناية والرعاية لهم، وتوفير كل ما من شأنه مساعدتهم على أداء امتحاناتهم في بيئة آمنة ومنضبطة.

وخلال جولته، حرص الشيخ أيمن عبد الغني على الحديث مع الطلاب والطالبات وتقديم الدعم المعنوي لهم، مؤكدًا أهمية الاجتهاد والصبر والالتزام بالتعليمات، وبذل أقصى ما لديهم من جهد لتحقيق التفوق والنجاح، مشيرًا إلى أن الأزهر يثق في أبنائه ويحرص على تهيئة الأجواء المناسبة التي تساعدهم على أداء امتحاناتهم في أفضل الظروف.

كما وجّه الشيخ أيمن عبد الغني بتوفير المياه الباردة داخل اللجان، والتأكد من كفاءة المراوح ووسائل التهوية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة، بما يضمن توفير بيئة امتحانية مناسبة تساعد الطلاب على التركيز وأداء الامتحانات في أجواء من الراحة والطمأنينة.

كما تابع الشيخ أيمن عبد الغني، سير أعمال الامتحانات في مختلف اللجان على مستوى الجمهورية من خلال غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، حيث اطمأن على انتظام اللجان بمختلف المحافظات، ومستوى الجاهزية والاستعدادات الفنية والإدارية، وتلقى تقارير دورية بشأن سير الامتحانات، موجّهًا بسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة، فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية، تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، بمشاركة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة في أعمال الملاحظة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان حسن سير العملية الامتحانية.

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